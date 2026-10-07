Στη Χαλκιδική αύριο ο Κυρ. Μητσοτάκης

Στη Χαλκιδική θα βρεθεί αύριο, Πέμπτη 8 Οκτωβρίου, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης για τα επίσημα εγκαίνια του νέου μεταλλείου χαλκού και χρυσού στις Σκουριές.

Το πρόγραμμα της επίσκεψης του Πρωθυπουργού θα ξεκινήσει στις 11:30 το πρωί από την Αρναία, όπου ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα πραγματοποιήσει ανοιχτή συγκέντρωση και θα απευθύνει ομιλία προς τους πολίτες στην κεντρική πλατεία της περιοχής.

Αμέσως μετά, στις 13:00, ο Πρωθυπουργός θα μεταβεί στις εγκαταστάσεις των Σκουριών για την επίσημη τελετή των εγκαινίων, παρουσία εκπροσώπων της διοίκησης και θεσμικών φορέων.