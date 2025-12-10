Stern: O Μητσοτάκης πρότυπο Γερμανών πολιτικών

Το γερμανικό περιοδικό Stern σε ρεπορτάζ του με τίτλο «Γιατί οι Γερμανοί πολιτικοί αναζητούν τώρα βοήθεια για μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα» αναφέρεται σε Γερμανούς πολιτικούς, κυρίως συντηρητικούς, οι οποίοι ταξιδεύουν στην Ελλάδα για να αντλήσουν έμπνευση από τις οικονομικές μεταρρυθμίσεις και την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης.

Ανάμεσα στους επισκέπτες του Έλληνα πρωθυπουργού ο επικεφαλής του ΕΛΚ Μάνφρεντ Βέμπερ και ο Χριστιανοδημοκράτες Μάνουελ Χάγκελ, ο οποίος ταξίδεψε στην Αθήνα προκειμένου να αντλήσει «έμπνευση» ενόψει του εκλογικού αγώνα του στη Βάδη-Βυρτεμβέργη, σχολιάζοντας τον «ζήλο» των Ελλήνων στις μεταρρυθμίσεις. Ο Χάγκελ επισημαίνει τη σημασία της ελληνικής εμπειρίας για τη Γερμανία: «Η μεταρρυθμιστική πολιτική των Ελλήνων έχει αγγίξει αυτούς τους τέσσερις παράγοντες κόστους: τη γραφειοκρατία, τη φορολόγηση, την ενέργεια, το εργασιακό. Αυτοί οι παράγοντες οδήγησαν εκ νέου την οικονομία σε ανάπτυξη» αναφέρει το άρθρο, καταλήγοντας πως «πρέπει τώρα να τολμήσουμε παρόμοιες γενναίες μεταρρυθμίσεις, ώστε να μην φτάσουμε σε μια αδιέξοδη κατάσταση όπως η Ελλάδα τότε».

Όπως γράφει το Stern, η Ελλάδα εμφανίζει αξιοσημείωτη οικονομική ανάκαμψη, διπλάσιο πλεόνασμα από το αναμενόμενο και ταχεία μείωση του χρέους. «Η Ελλάδα είναι συνυφασμένη πλέον με την ευημερία, και όχι με την παλιά εικόνα των «χρεοκοπημένων Ελλήνων», χαρακτηρισμός που χρησιμοποιήθηκε από την εφημερίδα Bild κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης. Περιγράφοντας την υποδοχή των Γερμανών πολιτικών στην Αθήνα, το περιοδικό γράφει χαρακτηριστικά πως «ο πρωθυπουργός παίρνει τους επισκέπτες του και τους περνά πίσω από τις πόρτες του αθηναϊκού κλαμπ «Nynn», του ολοκαίνουργιου κοινωνικού Ολύμπου της ελληνικής πρωτεύουσας. Θνητοί; Παρακαλώ να μείνετε απ’ έξω».

Στη συνέχεια το άρθρο αναφέρεται στην ψηφιοποίηση της διοίκησης μέσω του GRNet, η οποία έχει απλοποιήσει πάνω από 2.000 διαδικασίες, σε αντίθεση με το αργό γερμανικό ομοσπονδιακό διοικητικό σύστημα.

Το άρθρο επισημαίνει ότι παρά την πρόοδο, οι μισθοί στην Ελλάδα παραμένουν χαμηλοί, οι συντάξεις αυξάνονται αργά και η νεανική ανεργία παραμένει υψηλή, υπενθυμίζοντας ότι το οικονομικό «μπουμ» συνοδεύεται από «σκοτεινές πλευρές».

Όπως σημειώνει ο Χάγκελ: «Οι αρχαίοι Έλληνες μας έδωσαν τη δημοκρατία. Σήμερα μπορούν να μας διδάξουν το θάρρος για μεταρρυθμίσεις του κράτους».

Πηγή: DW