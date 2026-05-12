Στενότερο συντονισμό με τις υπόλοιπες χώρες της ΕΕ για τον χανταϊό ζητά η Γαλλία

Ο Γάλλος πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί ζήτησε την Τρίτη (12/5) από την κυβέρνησή του να εντείνει τη συνεργασία και τον συντονισμό με άλλες χώρες της ΕΕ για να αποτραπεί η περαιτέρω εξάπλωση του χανταϊού .

Ο Λεκορνί είπε ότι ο αυξημέμενος διεθνής συντονισμός είναι «ουσιώδης» για να σταματήσει η εξάπλωση του ιού μετά το ξέσπασμα στο κρουαζιερόπλοιο MV Hondius και κάλεσε να «ενδυναμωθεί η συνεργασία με τα γειτονικά κράτη και να φέρει στενότερο συντονισμό των υγειονομικών πρωτοκόλλων που ισχύουν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ζώνης Σένγκεν».

«Το σπάσιμο οποιασδήποτε πιθανής αλυσίδας μετάδοσης απαιτεί την ανταλλαγή πληροφοριών, αποφάσεων και διδαγμάτων το συντομότερο δυνατό», έγραψε ο στο X.

Ο ίδιος αποκάλυψε ότι η υπουργός Υγείας της Γαλλίας, Στεφανί Ριστ έχει ήδη έρθει σε επαφή με άλλους Ευρωπαίους αξιωματούχους και ότι είχε «μοιραστεί μαζί τους τις αποφάσεις για τη δημόσια υγεία που έχει ήδη λάβει η γαλλική κυβέρνηση».

Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων και η Ολλανδία ηγούνται της υλικοτεχνικής προσπάθειας για τον περιορισμό της επιδημίας και τον επαναπατρισμό.

Ο ΠΟΥ συνέστησε την παρακολούθηση των επιβατών και του πληρώματος, καθώς και τυχόν στενές επαφές, για 42 ημέρες, σε απομόνωση στο σπίτι ή σε εγκαταστάσεις καραντίνας.

Μέχρι στιγμής, έχουν αναφερθεί 11 κρούσματα, μεταξύ των οποίων τρεις θάνατοι. Και τα 11 κρούσματα είναι μεταξύ επιβατών ή πληρώματος, δήλωσε ο επικεφαλής του ΠΟΥ Τέντρος Αντανόμ Γκεμπρεγέσους σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη μαζί με τον Ισπανό πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ.

«Ο ΠΟΥ γνωρίζει αναφορές για μικρό αριθμό ασθενών με συμπτώματα συμβατά με τον ιό των Άνδεων και παρακολουθούμε κάθε μία από αυτές τις αναφορές με τις αντίστοιχες χώρες», πρόσθεσε ο Γκεμπρεγέσους.