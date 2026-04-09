Στενά του Ορμούζ: «Το Ιράν χρεώνει 2 εκατ. δολάρια για διέλευση πλοίων» λέει Ιρανός βουλευτής

Το Ιράν έχει χρεώσει ορισμένα πλοία 2 εκατομμύρια δολάρια για τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ, δήλωσε ένας Ιρανός βουλευτής, μια κίνηση που αποσκοπεί στην περαιτέρω ενίσχυση του ελέγχου επί της θαλάσσιας οδού μέσω της οποίας διακινείται περίπου το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

Ο Αλαντίν Μπορουτζερντί, μέλος της επιτροπής εθνικής ασφάλειας του κοινοβουλίου, δήλωσε σε κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα ότι «η είσπραξη 2 εκατομμυρίων δολαρίων ως τέλη διέλευσης από ορισμένα πλοία που διασχίζουν τα στενά αντανακλά την ισχύ του Ιράν».

Ανέφερε ότι τα τέλη έχουν ήδη εισπραχθεί ενώ μεσίτες αναφέρουν ότι ορισμένες πληρωμές πραγματοποιήθηκαν σε κρυπτονομίσματα.

«Τώρα, επειδή ο πόλεμος έχει κόστος, φυσικά πρέπει να το κάνουμε αυτό και να εισπράττουμε τέλη διέλευσης από τα πλοία που διέρχονται από τα Στενά του Ορμούζ», είπε.

Μεσίτες και ιδιοκτήτες πλοίων δήλωσαν στο The Wall Street Journal ότι τουλάχιστον πέντε πλοία έχουν πληρώσει τα «διόδια» για να περάσουν μέχρι στιγμής.