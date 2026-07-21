Στενά του Ορμούζ: Νέες επιθέσεις σε δεξαμενόπλοια

Η κρίση στα Στενά του Ορμούζ κλιμακώνεται περαιτέρω, καθώς δύο δεξαμενόπλοια φέρονται να δέχθηκαν επίθεση τα ξημερώματα της Τρίτης, την ώρα που οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν για δέκατη συνεχόμενη νύχτα αεροπορικές επιδρομές κατά στόχων στο Ιράν. Τη μία επίθεση επιβεβαίωσε το βρετανικό κέντρο παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας (UKMTO), ενώ οιΦρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι σταμάτησαν δύο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που κινούνταν στη λεγόμενη «νότια διαδρομή» των Στενών του Ορμούζ,την οποία η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείται.

Οι εξελίξεις έχουν οδηγήσει σχεδόν σε παράλυση μία από τις σημαντικότερες θαλάσσιες οδούς του παγκόσμιου εμπορίου ενέργειας, με τις διελεύσεις πλοίων να καταγράφουν νέα κατακόρυφη πτώση.

Επιβεβαιωμένη η μια επίθεση σε δεξαμενόπλοιο

Σύμφωνα με το βρετανικό κέντρο παρακολούθησης της ναυσιπλοΐας (UKMTO), δεξαμενόπλοιο που έπλεε κοντά στις ακτές του Ομάν χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα, με αποτέλεσμα το πλήρωμα να εγκαταλείψει το πλοίο.

Οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν ανέλαβαν την ευθύνη για την επίθεση, καθώς και για δύο ακόμη επιθέσεις εναντίον εμπορικών πλοίων που σημειώθηκαν τη Δευτέρα στην ίδια θαλάσσια περιοχή.

Σήμερα σε νέα ανακοίνωσή τους οιΦρουροί της Επανάστασης και σύμφωνα με όσα μετέδωσε το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, αναφέρουν ότι δύο δεξαμενόπλοια δεν συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες των ιρανικών αρχών και επιχείρησαν να διέλθουν από τη συγκεκριμένη θαλάσσια οδό.

«Δυο πετρελαιοφόρα δεξαμενόπλοια που δεν συμμορφώθηκαν» προς τις ιρανικές εντολές και «προσπάθησαν να περάσουν από την επικίνδυνη νότια οδό του στενού του Ορμούζ, και ακινητοποιήθηκαν», ανέφεραν.

Παράλληλα, η ελληνική ναυτιλιακή εταιρεία Dynacom Tankers ανακοίνωσε ότι δύο δεξαμενόπλοια υπό τη διαχείρισή της επλήγησαν τη Δευτέρα από άγνωστης προέλευσης βλήματα ανοικτά των ακτών του Ομάν, ενώ τρίτο πλοίο δέχθηκε επίθεση με drone στον τερματικό σταθμό CPC του Νοβοροσίσκ στη Μαύρη Θάλασσα.