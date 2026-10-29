Στενά του Ορμούζ: 4 πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες μετά από πρόσκρουση σε νάρκες

Οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν ανακοίνωσαν σήμερα ότι τέσσερα δεξαμενόπλοια φλέγονται, αφού προσέκρουσαν σε νάρκες στα Στενά του Ορμούζ, αν και οι ΗΠΑ διαβεβαιώνουν ότι έχουν αποναρκοθετήσει την περιοχή σε μεγάλο μέρος της.

Το πρωί οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι τρία δεξαμενόπλοια χτύπησαν σε νάρκες αφού επιχείρησαν να περάσουν από «μη εγκεκριμένη» διαδρομή. Τα πλοία αυτά «απενεργοποίησαν τα ραντάρ και τα συστήματα πλοήγησης» και αγνόησαν τις προειδοποιήσεις, σύμφωνα με τους Φρουρούς που ισχυρίζονται επίσης ότι κατέσχεσαν και ένα αμερικανικό, μη επανδρωμένο αναγνωριστικό αεροσκάφος στην ίδια ζώνη.

Δεν διευκρινίστηκε το φορτίο των πλοίων, ούτε σε ποια χώρα ανήκουν.

Ο ιρανικός στρατός στη συνέχεια ανέφερε ότι και τέταρτο δεξαμενόπλοιο που έπλεε «παρανόμως σε μια επικίνδυνη, απαγορευμένη ζώνη» υπέστη ζημιές και πήρε φωτιά αφού προσέκρουσε σε νάρκη.

Η βρετανική υπηρεσία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας UKMTO από την πλευρά της ανακοίνωσε ότι ένα πλοίο φλέγεται στα ανοιχτά του Ομάν, σημειώνοντας ότι πρόκειται για ένα μεγάλο καΐκι, παραδοσιακού τύπου, το πλήρωμα του οποίου διασώθηκε.