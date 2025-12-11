Στέλιος Ρόκκος: Έχω χάσει δύο αδέλφια σε χρόνο dt, πρέπει να επιλέξεις αν θα συνεχίσεις ή αν θα τελειώσεις

Για τις απώλειες των δύο μικρότερων αδερφών του μίλησε ο Στέλιος Ρόκκος. O τραγουδιστής αναφέρθηκε στη δυσκολία που αντιμετώπισε στο να διαγράψει κάποια πράγματα για να μπορέσει να προχωρήσει παρακάτω στη ζωή του, καθώς και τους δύο, τους έχασε σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα.

Ο Κώστας Ρόκκος έφυγε από τη ζωή τον Ιούνιο του 2021, μετά από ανακοπή καρδιάς, αφήνοντας την τελευταία του πνοή στο νοσοκομείο της Λήμνου. Ο θάνατος του Νίκου Ρόκκου συνέβη δύο χρόνια αργότερα, στις 30 Δεκεμβρίου 2023, όταν βρέθηκε νεκρός στη θάλασσα του νησιού, από όπου κατάγονται, ενώ είχε πάει για υποβρύχιο ψάρεμα.

«Κάνω delete. Δεν είναι εύκολο, έρχεται μετά από πόνο. Έχω χάσει δύο αδέλφια σε χρόνο dt Τι να μου πείτε; Πρέπει να επιλέξεις αν θα συνεχίσεις ή αν θα τελειώσεις», δήλωσε αρχικά ο Στέλιος Ρόκκος στο Κοσμοράδιο 95,1.

Σε άλλο σημείο της συνέντευξης αναφέρθηκε στα επαγγελματικά του, επισημαίνοντας πως εάν έβλεπε το τραγούδι περισσότερο σαν δουλειά, θα είχε μεγαλύτερες απολαβές: «Μακάρι να έβλεπα τη μουσική σαν δουλειά γιατί θα είχαν πάει πολύ καλύτερα τα πράγματα και οικονομικά σε εμένα».

Ο δημοσιογράφος τον ρώτησε και για την νέα πρέσβη των ΗΠΑ, με τον ίδιο να λέει για εκείνη με χιούμορ: «Αγαπώ την Κίμπερλι Γκιλφόιλ και μισώ τον Κωνσταντίνο Αργυρό που την έχει πάρει όλη δική του. Ζηλεύω πολύ, θέλω να τη γνωρίσω και εγώ». Σχετικά με τη διαμάχη του Γιώργου Μαζωνάκη με την οικογένειά του, τόνισε: «Δεν νομίζω ότι γίνεται κάτι που δεν είναι εν γνώσει μας. Μπορείς να βγάλεις την προσωπική μου ζωή προς τα έξω χωρίς να θέλω; Δεν υπάρχει περίπτωση». Τέλος, αναφορικά με τη δήλωση του Νίκου Οικονομόπουλου για την πίστη του στον Θεό, είπε: «Ο καθένας έχει τα πιστεύω του. Του Νίκου του αρέσει να είναι με την θρησκεία. Σε ενοχλεί;

