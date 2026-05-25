Στέλιος Αγγελούδης: Η Θεσσαλονίκη στο επίκεντρο του διαλόγου για το μέλλον των πόλεων

Στο Τορίνο βρέθηκε τις προηγούμενες ημέρες ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης, Στέλιος Αγγελούδης, στο πλαίσιο του Bloomberg LSE European City Leadership Initiative.

“Για έναν χρόνο, η πόλη μας συμμετείχε μαζί με μεγάλες ευρωπαϊκές πόλεις όπως η Μαδρίτη, το Όσλο, το Ελσίνκι και το Δουβλίνο σε ένα πρόγραμμα για τη σύγχρονη αστική διακυβέρνηση, την καινοτομία και τις προκλήσεις του μέλλοντος.

Η Θεσσαλονίκη ήταν η μοναδική ελληνική πόλη που συμμετείχε στην πρωτοβουλία του Bloomberg Philanthropies και του LSE Cities του The London School of Economics and Political Science – LSE.

Στις συζητήσεις που πραγματοποιήθηκαν στο Τορίνο μιλήσαμε για το πώς οι πόλεις καλούνται σήμερα να διαχειριστούν μεγάλες μεταβάσεις — κλιματικές, κοινωνικές και τεχνολογικές — και ταυτόχρονα ανταλλάξαμε καλές πρακτικές για τη συμμετοχή των πολιτών, την καινοτομία και τη βελτίωση της καθημερινότητας στις γειτονιές.

Ήταν μια ουσιαστική ευκαιρία να φέρουμε την πόλη μας στον ευρωπαϊκό διάλογο για το μέλλον των πόλεων, να παρουσιάσουμε τις παρεμβάσεις που υλοποιούμε και να αποκτήσουμε πολύτιμη τεχνογνωσία και συνεργασίες για τα επόμενα χρόνια.” αναφέρει σε ανάρτηση του ο κ. Αγγελούδης.