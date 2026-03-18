Στελέχη υπουργείου Ανάπτυξης: Το πλαφόν είναι για το καλό του κοινωνικού συνόλου και έχει προσωρινό χαρακτήρα

Τη θέση ότι το πλαφόν είναι για το καλό του κοινωνικού συνόλου όπως και ότι έχει προσωρινό χαρακτήρα, υπογραμμίζουν στελέχη του υπουργείου Ανάπτυξης εν όψει της αυριανής συνάντησης του υπουργού Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκου, με εκπροσώπους των βενζινοπωλών.

Όπως στελέχη του υπουργείου σχολίασαν στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, όπως έχει αποδείξει και στο παρελθόν σε θέματα που αντιμετώπιζαν άλλοι επαγγελματικοί κλάδοι, όπως π.χ. στις λαϊκές αγορές, πιστεύει στο διάλογο και στην λογική, με στόχο την εξυπηρέτηση του συμφέροντος του κοινωνικού συνόλου και μάλιστα σε τόσο δύσκολες εποχές.

Το περιεχόμενο της ΠΝΠ που καθορίζει το πλαφόν στο μικτό περιθώριο κέρδους είναι δεδομένο και υπογραμμίζεται ότι το πλαφόν αυτό ισχύει μέχρι τις 30/06. Σημειώνεται επίσης ότι για τις νησιωτικές περιοχές υπάρχει πρόσθετο πλαφόν που υπολογίζει το μεταφορικό κόστος, όπως φάνηκε και στην ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για την περίπτωση της Λέσβου.

Υπάρχει συντονισμός στο πλαίσιο της κυβέρνησης και συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία Οικονομικών και Ενέργειας, προκειμένου να δοθούν βέλτιστες λύσεις σε θέματα που απασχολούν τους πρατηριούχους υγρών καυσίμων.

Συνεπώς, κατέληξαν τα στελέχη, με την επικράτηση της λογικής και της μετριοπάθειας αναμένεται ένα θετικό αποτέλεσμα από την συνάντηση προς όφελος του κοινωνικού συνόλου.

Βενζινοπώλες: Μη βιώσιμο το πλαφόν – Στο τραπέζι κινητοποιήσεις ενόψει συνάντησης με τον υπουργό Ανάπτυξης Τ. Θεοδωρικάκο

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα η Ομοσπονδία Βενζινοπωλών Ελλάδος πραγματοποίησε συνέλευση με τη συμμετοχή 31 ενώσεων-μελών και με θέμα συζήτησης το ύψος του πλαφόν που επέβαλε η κυβέρνηση στα καύσιμα.

Όπως επισημάνθηκε, μετά την έκδοση της Υπουργικής Απόφασης 1411/2026, το ισχύον πλαφόν «καθιστά τα πρατήρια μη βιώσιμα», εκφράζοντας την έντονη ανησυχία του κλάδου για τις οικονομικές επιπτώσεις. Η συνέλευση αποφάσισε ομόφωνα την προετοιμασία κινητοποιήσεων, η έναρξη των οποίων θα εξαρτηθεί από την έκβαση της συνάντησης που έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί με τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο.

Στην ανακοίνωση των βενζινοπωλών αναφέρεται ότι τη συνέλευση χαιρέτισε ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Χατζηθεοδοσίου, ο οποίος εξέφρασε τη στήριξή του στα αιτήματα του κλάδου, κάνοντας λόγο για δίκαιες διεκδικήσεις.