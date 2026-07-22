Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η Τουρκία δεν πληροί τις προϋποθέσεις για επανένταξη στα F-35

Η Τουρκία εξακολουθεί να μην πληροί τις προϋποθέσεις που θέτει η αμερικανική νομοθεσία για την επανένταξή της στο πρόγραμμα των F-35, σύμφωνα με επιστολή του Στέιτ Ντιπάρτμεντ προς δημοκρατικό βουλευτή.

Στο έγγραφο επισημαίνεται ότι η αμερικανική πολιτική παραμένει αμετάβλητη και πλήρως ευθυγραμμισμένη με τον νόμο CAATSA και το άρθρο 1245 του αμυντικού προϋπολογισμού του 2020, τονίζοντας ότι οποιαδήποτε μεταφορά αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία προϋποθέτει την πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο.

Ειδικότερα, η Άγκυρα θα πρέπει να επιλύσει οριστικά το ζήτημα των ρωσικών S-400, παύοντας να κατέχει το σύστημα εκπληρώνοντας όλες τις προϋποθέσεις πιστοποίησης που προβλέπει ο νόμος.

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ υπογραμμίζει ακόμη ότι οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης του ζητήματος των S-400 θα πρέπει να είναι «διαφανής, σύννομη και σύμφωνη με τα συμφέροντα της εθνικής ασφάλειας των ΗΠΑ».

Παράλληλα, επιβεβαιώνει ότι οι επαφές μεταξύ Ουάσινγκτον και Άγκυρας για την εξεύρεση λύσης συνεχίζονται.