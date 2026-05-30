Στέιτ Ντιπάρτμεντ για αποφυλάκιση Γιωτόπουλου: Βαθιά απογοήτευση, η ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε να επιστρέψει στη φυλακή

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέφρασαν τη βαθιά απογοήτευσή τους για την απόφαση του Πενταμελούς Εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτόπουλο και σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ καλεί «την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή».

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες εκφράζουν τη βαθιά τους απογοήτευση για την απόφαση του Εφετείου Πειραιά να αποφυλακίσει τον Αλέξανδρο Γιωτοπούλο, ηγέτη και εγκέφαλο της ακροαριστερής ελληνικής τρομοκρατικής οργάνωσης “17 Νοέμβρη”», αναφέρει αρχικά η ανακοίνωση.

Στην ανακοίνωσή του το υπουργείο Εξωτερικών των ΗΠΑ υπενθυμίζει ότι «κατά τη διάρκεια της 27χρονης δράσης της, η “17 Νοέμβρη” δολοφόνησε τέσσερις Αμερικανούς κρατικούς λειτουργούς: τον Ρίτσαρντ Γουέλς, τον πλοίαρχο Τζορτζ Τσάντες, τον πλοίαρχο Γουίλιαμ Νορντίν και τον λοχία Ρόναλντ Στιούαρτ. Η οργάνωση δολοφόνησε επίσης έναν Βρετανό στρατιωτικό ακόλουθο, έναν υπάλληλο της τουρκικής πρεσβείας και 16 εξέχοντες Έλληνες πολίτες, μεταξύ των οποίων και τον γαμπρό του σημερινού πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη».

«Ο Γιωτόπουλος καταδικάστηκε σε 17 φορές ισόβια κάθειρξη και επιπλέον 25 χρόνια φυλάκισης για τον ρόλο του στην οργάνωση και εκτέλεση αυτών των στυγερών δολοφονιών. Δεν έχει ποτέ αναλάβει την ευθύνη για τις πράξεις του ούτε έχει εκφράσει μεταμέλεια. Σημειώνουμε ότι στις 25 Μαΐου ο Αντεισαγγελέας του Αρείου Πάγου άσκησε έφεση ζητώντας την ακύρωση της υπό’ όρων αποφυλάκισης, καθώς ο Γιωτόπουλος δεν είχε εκτίσει τον ελάχιστο απαιτούμενο χρόνο κράτησης. Υποστηρίζουμε σθεναρά αυτή την προσπάθεια και καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να πράξει ό,τι είναι δυνατόν ώστε ο Γιωτόπουλος να επιστρέψει στη φυλακή», προσθέτει η ανακοίνωση.

«Οι οικογένειες των Ρίτσαρντ Γουέλς, Τζορτζ Τσάντες, Γουίλιαμ Νορντίν και Ρόναλντ Στιούαρτ κουβαλούν το βάρος αυτών των απωλειών εδώ και δεκαετίες. Οι άνθρωποί τους έκαναν την ύψιστη θυσία υπηρετώντας το έθνος μας και αξίζουν δικαιοσύνη. Η τρομοκρατία δεν πρέπει ποτέ να γίνεται ανεκτή ή να δικαιολογείται. Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να στέκονται στο πλευρό των θυμάτων της τρομοκρατίας και να συνεργάζονται με τους εταίρους τους ώστε όσοι διαπράττουν τέτοιες αποτρόπαιες πράξεις να αντιμετωπίζουν το σύνολο των συνεπειών των πράξεών τους», καταλήγει το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.