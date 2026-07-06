Στεγαστικά δάνεια: Κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης τα επιτόκια στην Ελλάδα

Ο έντονος ανταγωνισμός των ελληνικών τραπεζών στην αγορά στεγαστικών δανείων πιέζει τα επιτόκια ολοένα και χαμηλότερα τους τελευταίους μήνες, δημιουργώντας ευνοϊκότερες συνθήκες για όσους αναζητούν χρηματοδότηση για αγορά κατοικίας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η στεγαστική κρίση παραμένει μία από τις μεγαλύτερες κοινωνικές και οικονομικές προκλήσεις στην Ευρώπη, οι δανειολήπτες στην Ελλάδα έχουν πλέον πρόσβαση σε σταθερά στεγαστικά δάνεια με κόστος χαμηλότερο από τον μέσο όρο της ευρωζώνης, ακόμη και όταν η διάρκεια του σταθερού επιτοκίου υπερβαίνει τα δέκα χρόνια.

Πέμπτη φθηνότερη η Ελλάδα στα δάνεια με σταθερό επιτόκιο έως 5 χρόνια

Ενδεικτική είναι η εικόνα του Μαΐου. Στα στεγαστικά δάνεια με περίοδο σταθερού επιτοκίου από 1 έως 5 χρόνια, το μέσο επιτόκιο στην Ελλάδα διαμορφώθηκε στο 3,10%, έναντι 3,47% στην ευρωζώνη.

Η επίδοση αυτή κατατάσσει την Ελλάδα στην πέμπτη φθηνότερη θέση μεταξύ των χωρών της ζώνης του ευρώ στη συγκεκριμένη κατηγορία, σύμφωνα με την ταξινόμηση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), που αφορά νέα στεγαστικά δάνεια προς νοικοκυριά με αρχική περίοδο καθορισμένου επιτοκίου άνω του ενός και έως πέντε έτη.

Οι διαφορές ανάμεσα στις χώρες της ευρωζώνης παραμένουν μεγάλες. Στην ακριβότερη πλευρά βρίσκονται η Λετονία, με μέσο επιτόκιο 8,28%, η Λιθουανία με 4,44% και η Γερμανία με 3,92%.

Στον αντίποδα, τα χαμηλότερα επιτόκια καταγράφονται στη Μάλτα με 1,75%, στην Κροατία με 2,68% και στην Πορτογαλία με 2,78%. Η Ελλάδα, με 3,10%, κινείται καθαρά κάτω από τον μέσο όρο της ευρωζώνης και χαμηλότερα από πολλές άλλες χώρες.

Χαμηλότερο κόστος και στα δάνεια άνω των 10 ετών

Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στα στεγαστικά δάνεια με σταθερό επιτόκιο άνω των 10 ετών. Στην Ελλάδα, το μέσο επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 3,08%, οριακά χαμηλότερα ακόμη και από την κατηγορία σταθερού επιτοκίου έως πέντε ετών.

Στην ευρωζώνη, το αντίστοιχο μέσο επιτόκιο ήταν 3,32%, με την Ελλάδα να κατατάσσεται έκτη φθηνότερη στη ζώνη του ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΚΤ, τα υψηλότερα επιτόκια σε αυτή την κατηγορία καταγράφονται στη Σλοβακία με 5,28%, στη Λετονία με 5,20% και στη Γερμανία με 3,98%.

Τα χαμηλότερα εμφανίζονται στη Βουλγαρία με 2,52%, στην Ισπανία με 2,62% και στην Κροατία με 2,94%.

Ψηφιακές διαδικασίες και ταχύτερη εξυπηρέτηση

Τα τελευταία χρόνια, το ελληνικό τραπεζικό σύστημα έχει προχωρήσει σε σημαντικό εκσυγχρονισμό των διαδικασιών στεγαστικής πίστης, αξιοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες και αυτοματοποιημένα μοντέλα αξιολόγησης της πιστοληπτικής ικανότητας των υποψήφιων δανειοληπτών.

Οι επενδύσεις αυτές έχουν συμβάλει στη μείωση του χρόνου προέγκρισης και εκταμίευσης των στεγαστικών δανείων, ιδιαίτερα στις περιπτώσεις όπου δεν υπάρχουν νομικές, τεχνικές ή άλλες εκκρεμότητες που σχετίζονται με το ακίνητο ή τον φάκελο χρηματοδότησης.

Παράλληλα, οι τράπεζες έχουν αναπτύξει κεντροποιημένες μονάδες στεγαστικής πίστης και δίκτυο εξειδικευμένων στεγαστικών συμβούλων, οι οποίοι παρέχουν προσωποποιημένη υποστήριξη στους ενδιαφερόμενους, συνήθως κατόπιν προγραμματισμένου ραντεβού.

Την ίδια ώρα, διευρύνεται η ψηφιοποίηση της διαδικασίας, με την ηλεκτρονική υποβολή δικαιολογητικών να εφαρμόζεται ήδη από αρκετές τράπεζες, βελτιώνοντας την ταχύτητα, τη διαφάνεια και τη συνολική εμπειρία εξυπηρέτησης των πελατών.

Ο ανταγωνισμός πιέζει τα επιτόκια

Η υποχώρηση των επιτοκίων στα στεγαστικά δάνεια αποδίδεται κυρίως στον αυξημένο ανταγωνισμό μεταξύ των τραπεζών, οι οποίες επιδιώκουν να ενισχύσουν τη θέση τους στην αγορά κατοικίας.

Η εξέλιξη αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο κατά την οποία το κόστος στέγασης παραμένει υψηλό, ενώ η πρόσβαση σε προσιτή κατοικία αποτελεί βασικό ζητούμενο για νοικοκυριά, νέους και οικογένειες.