Στέφανος Κασσελάκης: «Ξεκινήσαμε καθαροί και μένουμε καθαροί»

Οι προεκλογικές συμμαχίες στήνονται για να μοιραστούν καρέκλες, όχι για να λυθούν προβλήματα.

Συνέντευξη στον Δημήτρη Συρμάτση

«Οι πολίτες έχουν κουραστεί από τα εκλογομαγειρεία, τις μεταγραφές και τους γυρολόγους της πολιτικής» επισημαίνει μιλώντας στην «Π» ο πρόεδρος και ιδρυτής των Δημοκρατών – Προοδευτικό Κέντρο, Στέφανος Κασσελάκης. «Αν μπορούμε να γίνουμε παράγοντας κυβερνησιμότητας με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, θα το εξετάσουμε. Και την απόφαση θα την πάρουν τα μέλη μας. Οι Δημοκράτες δεν είναι κόμμα ενός ανθρώπου» σημειώνει.

Έχετε ξεκαθαρίσει την αυτόνομη πορεία των Δημοκρατών μέχρι τις κάλπες. Τι είναι αυτό που σας οδήγησε σε αυτή την απόφαση να μην κοιτάξετε από πριν τις συνεργασίες; Υπάρχουν κόμματα που θα μπαίνατε σε πιθανό διάλογο;

Οι πολίτες έχουν κουραστεί από τα εκλογομαγειρεία, τις μεταγραφές και τους γυρολόγους της πολιτικής. Οι προεκλογικές συμμαχίες στήνονται για να μοιραστούν καρέκλες, όχι για να λυθούν προβλήματα.

Υπάρχει όμως και κάτι πιο ουσιαστικό: ο σεβασμός στην ψήφο. Καθήκον των κομμάτων είναι να καταθέτουν δημόσια τις προτάσεις τους και καθήκον των πολιτών είναι να τις αξιολογούν. Από εκεί και πέρα, ο λαός αποφασίζει με τις εκλογές. Οι όποιες συζητήσεις για σχηματισμό κυβέρνησης γίνονται όπως προβλέπει το Σύνταγμα, βάσει των εκλογικών ποσοστών των κομμάτων. Μετά την ψήφο των πολιτών. Ποτέ πριν.

Εμείς διεκδικούμε να μας αξιολογήσουν οι πολίτες επί του πραγματικού και όχι επί του υποθετικού, πριν αποφασίσουν την επιλογή τους. Γι’ αυτό, στο συνέδριό μας, στις 24 και 25 Οκτωβρίου, δεν θα ανακοινώσουμε συμμαχίες. Θα παρουσιάσουμε πρόγραμμα. Κοστολογημένο, με πηγές χρηματοδότησης.

Για την επόμενη μέρα, δεν μας απασχολεί το «με ποιον» αλλά το «για τι». Αν μπορούμε να γίνουμε παράγοντας κυβερνησιμότητας με συγκεκριμένες δεσμεύσεις, θα το εξετάσουμε. Και την απόφαση θα την πάρουν τα μέλη μας. Οι Δημοκράτες δεν είναι κόμμα ενός ανθρώπου.

Σε πολλές τοποθετήσεις σας έχετε μιλήσει για τον κρίσιμο ρόλο της αποχής στις εκλογές. Ποιο είναι το μήνυμα που στέλνετε στους πολίτες;

Ότι η αποχή δεν τιμωρεί κανέναν. Επιβραβεύει ακριβώς αυτούς που σε απογοήτευσαν. Κάθε ψήφος που μένει στο σπίτι μετράει διπλά για το κατεστημένο.

Καταλαβαίνω την οργή. Τη συναντώ σε κάθε περιοδεία. Όταν μια κοινωνία νιώθει ότι οι ελίτ της την πρόδωσαν, είτε γυρίζει την πλάτη είτε στρέφεται στα άκρα. Η απάντηση δεν είναι ο φόβος. Είναι μια καθαρή πρόταση.

Και μην αφήνετε κανέναν να σας πείσει ότι «όλα έχουν κριθεί». Τα δημοσκοπικά ευρήματα δεν είναι εκλογές. Κάθε συζήτηση πέρα από αυτό είναι απόπειρα χειραγώγησης του εκλογικού σώματος. Το αποτέλεσμα το γράφει μόνο η κάλπη. Και την κάλπη τη γεμίζουν όσοι εμφανίζονται.

Πώς χαρακτηρίζετε τις κινήσεις της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης; Ποια μέτρα προτείνετε;

Θα τις περιγράψω με τρεις αριθμούς: 15 λεπτά, 15 μέρες, 20 εκατομμύρια. Τόσο είναι η επιδότηση στο diesel, μόνο από 1 έως 15 Οκτωβρίου. Στη βενζίνη, καμία παρέμβαση. Στο πετρέλαιο θέρμανσης, μια υπόσχεση για τιμή «κάτω από 1,75». Αυτό δεν είναι διαχείριση κρίσης, αλλά διαχείριση εντυπώσεων.

Την ίδια ώρα, η Γερμανία έχει μειώσει την τιμή κατά 17 λεπτά έως το τέλος του 2026, η Ισπανία κατά 20 λεπτά στο diesel, η Πορτογαλία κατά 23. Γερμανία και Ιταλία δεν ζήτησαν καν άδεια από τις Βρυξέλλες. Η Ελλάδα δίνει 15 λεπτά για 15 μέρες.

Η δική μας πρόταση είναι μόνιμη, όχι δεκαπενθήμερη:

ΕΦΚ στο κατώτατο όριο της ΕΕ. Μαζί με τον ΦΠΑ, η βενζίνη γίνεται περίπου 42 λεπτά φθηνότερη και το πετρέλαιο θέρμανσης περίπου 32. Κάθε λίτρο, κάθε μέρα.

100 δωρεάν κιλοβατώρες τον μήνα ανά άτομο, ως μόνιμη δημόσια πολιτική.

Ο ΕΦΚ στην αμόλυβδη είναι σήμερα σχεδόν διπλάσιος από το ευρωπαϊκό ελάχιστο. Δεν μας τον επιβάλλει κανείς. Είναι πολιτική επιλογή.

Ποιο είναι για εσάς το μεγαλύτερο πρόβλημα σήμερα στη χώρα πέρα από την ακρίβεια και ποιες είναι επιγραμματικά οι προτάσεις σας;

Ένα κράτος που δεν λογοδοτεί. Υποκλοπές, ελεγκτικοί μηχανισμοί που δεν ελέγχουν, μια κυβέρνηση αλληλοεκβιαζόμενων που κρατιέται όρθια με τη σιωπή. Και δίπλα του, ένα φορολογικό σύστημα που τιμωρεί τον συνεπή: τον μισθωτό, τον ελεύθερο επαγγελματία, τη μικρή επιχείρηση. Όταν ο πολίτης βλέπει ότι κανείς δεν λογοδοτεί και ότι πληρώνει πάντα ο ίδιος, χάνει την εμπιστοσύνη του. Και χωρίς εμπιστοσύνη δεν χτίζεται τίποτα: ούτε οικονομία, ούτε επενδύσεις, ούτε μέλλον για τα παιδιά μας.

Επιγραμματικά:

Θεσμοί: Συνταγματικό Δικαστήριο. Κατάργηση του ειδικού καθεστώτος ευθύνης υπουργών (άρθρο 86) και της βουλευτικής ασυλίας.

Μείωση συντελεστών ΦΠΑ από 24% στο 15%.

Φόροι: αφορολόγητο 10.000 ευρώ για όλους, και για τους αυτοαπασχολούμενους. Κατάργηση της προκαταβολής φόρου και του ΕΝΦΙΑ για ακίνητα αντικειμενικής αξίας έως 150.000 ευρώ.

Εργασία: μείωση εισφορών κατά 4,5% μέσα σε μία τετραετία, μοιρασμένη ανάμεσα σε εργαζόμενο και εργοδότη.

Κοινωνία: τριετές πάγωμα ενοικίων και δωρεάν παιδεία έως τα 23.

Και οι τράπεζες που δεν δανείζουν την πραγματική οικονομία θα πληρώνουν τέλος 7% στον καθαρό τζίρο από τόκους. Όποιος κερδίζει από την κοινωνία, οφείλει να της επιστρέφει.

Δεν μπορώ να αποφύγω την «άβολη» ερώτηση για τον Αλέξη Τσίπρα. Πόσο διαφορετικός σας φαίνεται από την περίοδο της κοινής σας συνύπαρξης;

Θα σας απογοητεύσω, αλλά δεν τη βρίσκω καθόλου άβολη. Απλώς δεν τη βρίσκω ενδιαφέρουσα. Οι πολίτες θέλουν να μάθουν πώς θα ζεσταθούν τον χειμώνα, όχι πόσο άλλαξε ο ένας ή ο άλλος πολιτικός αρχηγός. Τις ψυχογραφίες, με κάθε σεβασμό, τις αφήνω στις στήλες των παρασκηνίων, που τις υπηρετούν με πολύ μεγαλύτερη επάρκεια από εμένα.

Θα πω μόνο ένα πράγμα. Στην πολιτική δεν μετράει πόσο διαφορετικός φαίνεται κάποιος. Μετράει αν μένει ίδιος με όσα λέει. Εμείς ξεκινήσαμε καθαροί και μένουμε καθαροί.

(Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Πολιτική»)