ΣτΕ: Συζητήθηκε η ευθύνη αποζημίωσης εκ μέρους του Δημοσίου μετά την απόφαση του ΕΔΔΑ στην υπόθεση “Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδας”

Στην Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας συζητήθηκε σήμερα και πάλι η υπόθεση “Ζουμπουλίδης κατά Δημοσίου”, μετά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΔΔΑ) που επέκρινε την υπ’ αριθμ. 800/2021 απόφαση της Ολομέλειας του Ανωτάτου Ακυρωτικού Δικαστηρίου για την εν λόγω υπόθεση.

Ειδικότερα, από το ΕΔΔΑ διαπιστώθηκε ότι παραβιάστηκε το δικαίωμα πρόσβασης σε δικαστήριο του Ιωάννη Ζουμπουλίδη, από την έκδοση της υπ΄ αριθμ. 800/2021 απόφασης της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας. Το δικαίωμα αυτό κατοχυρώνεται στο άρθρο 6 παρ. 1 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ).

Η υπόθεση αυτή αφορά το ζήτημα της ευθύνης αποζημίωσης του Δημοσίου από ζημιογόνες ενέργειες των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας λόγω πρόδηλου σφάλματος, σύμφωνα με το άρθρο 105-106 ΕισΝΑΚ.

Αναλυτικότερα, το ΣτΕ το 2021 με την απόφαση 800/2021, είχε κρίνει ότι “ελλείψει νομοθετικού πλαισίου για τον καθορισμό των όρων του παρανόμου των πράξεων ή και παραλείψεων των οργάνων της δικαστικής λειτουργίας, της έκτασης των σχετικών αποζημιωτικών αξιώσεων και των αρμοδίων δικαστηρίων, η σχετική αξίωση δεν είναι δυνατόν να ασκηθεί ούτε κατ’ ευθείαν επίκληση του άρθρου 4 παρ. 5 του Συντάγματος” και συνέχισε: “Ενόσω δεν υφίσταται νομοθετικός καθορισμός των όρων αποκατάστασης της ζημίας που προκαλείται από όργανα της δικαστικής λειτουργίας, καθώς και της αρμόδιας δικαιοδοσίας για την επίλυση των σχετικών διαφορών, η εν λόγω ζημία δεν μπορεί να αποκατασταθεί, οι δε σχετικές αξιώσεις δεν είναι δικαστικώς επιδιώξιμες”.

Το ΕΔΔΑ διαπίστωσε (“υπόθεση Ζουμπουλίδης κατά Ελλάδας”), ότι εμποδίζεται κατά τρόπο αναμφισβήτητο η άσκηση του δικαιώματος δικαστικής προστασίας. Και αυτό, γιατί κανείς δεν μπορεί να εμποδισθεί να ασκήσει αγωγή αποζημιώσεως κατά τις διατάξεις των άρθρων 105-106 ΕισΝΑΚ στην περίπτωση της δικαστικής εξουσίας, όπως συμβαίνει στην περίπτωση της ζημιογόνου δράσης οργάνων του Κράτους”.

Μετά την απόφαση του ΕΔΔΑ, ο Ιωάννης Ζουμπουλίδης υπέβαλε αίτηση επανάληψης της διαδικασίας στο ΣτΕ και, ζήτησε να εξαφανισθεί η βλαπτική για εκείνον απόφαση της Ολομέλειας του 2021.

Η υπόθεση συζητήθηκε σήμερα στην Ολομέλεια του ΣτΕ με πρόεδρο τον Μιχάλη Πικραμένο και εισηγήτρια την σύμβουλο Επικρατείας Παρασκευή Μπραίμη. Η εισηγήτρια κατέληξε ότι πρέπει το ΣτΕ αυτεπάγγελτα να ερευνήσει αν τίθεται θέματα δικαιοδοσίας των Διοικητικών Δικαστηρίων για την εν λόγω υπόθεση, αλλά και ζητήματα παραδεκτού και βάσιμου των προβαλλόμενων λόγων της αίτησης.

Η Ολομέλεια του ΣτΕ επιφυλάχθηκε να εκδώσει την απόφασή της.

