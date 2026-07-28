ΣτΕ: Δεκτή η προσφυγή του δήμου Θερμαϊκού για την αμμοληψία στο Ακρωτήρι Επανομής

Θετική εξέλιξη για τον δήμο Θερμαϊκού αποτελεί η απόφαση τουΣυμβουλίου της Επικρατείας να κάνει δεκτή την προσφυγή που είχε καταθέσει κατά της έγκρισης της Τεχνικής Περιβαλλοντικής Μελέτης(ΤΕΠΕΜ) για το έργο επέκτασης της 6ης Προβλήτας του ΟΛΘ, η οποία προέβλεπε αμμοληψία από το Ακρωτήρι της Επανομής.

Σε ανακοίνωσή της, η διοίκηση του δήμου χαρακτηρίζει τη δικαστική απόφαση «ορόσημο» για την προστασία του θαλάσσιου και χερσαίου περιβάλλοντος της περιοχής, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για την πρώτη σημαντική δικαίωση σε μια προσπάθεια που, όπως αναφέρει, θα συνεχιστεί με στόχο να αποτραπεί η περιβαλλοντική επιβάρυνση του Ακρωτηρίου της Επανομής.

Ο δήμος Θερμαϊκού υπενθυμίζει ότι στις 13 Μαρτίου 2026 είχε καταθέσει αίτηση ακύρωσης και αναστολής ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας κατά της απόφασης του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με την οποία εγκρίθηκε η Τεχνική Περιβαλλοντική Μελέτη για το έργο της 6ης Προβλήτας του ΟΛΘ.

Σύμφωνα με τον δήμο, ο σχεδιασμός προέβλεπε την απόληψη μεγάλων ποσοτήτων υλικού από θαλάσσια έκταση περίπου 3.500 στρεμμάτων στην περιοχή του Ακρωτηρίου Επανομής.

Στην ίδια ανακοίνωση, η δημοτική αρχή αναφέρει ότι καθ’ όλη τη διάρκεια της υπόθεσης επέλεξε να κινηθεί με τεκμηριωμένες νομικές ενέργειες και με τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, υπογραμμίζοντας ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος της περιοχής.