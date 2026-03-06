ΣτΕ: Απορρίφθηκαν οι προσφυγές εννέα ιδιωτικών πανεπιστημίων για εγγυητική επιστολή και παράβολο

Απορρίφθηκαν με απόφαση της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας οι αιτήσεις που είχαν καταθέσει εννέα ιδιωτικά πανεπιστήμια του εξωτερικού, καθώς και η Ένωση Ιδιωτικών Πανεπιστημίων, με τις οποίες ζητούσαν την ακύρωση της Κοινής Υπουργικής Απόφασης, η οποία προβλέπει ότι κάθε ιδιωτικό αλλοδαπό πανεπιστήμιο που επιθυμεί να ιδρύσει και να λειτουργήσει παράρτημα στη χώρα οφείλει να καταθέσει εγγυητική επιστολή ύψους 2.000.000 ευρώ, καθώς και παράβολο 600.000 ευρώ.