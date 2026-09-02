Σταύρος Μπένος: Παραιτήθηκε από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Έβρου

Την παραίτησή του από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης του Έβρου υπέβαλε ο πρώην υπουργός του ΠΑΣΟΚ Σταύρος Μπένος , ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση για την υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης της περιοχής.

Ειδικότερα, ο κ. Μπένος ανακοίνωσε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνέντευξης Τύπου στο στο Σουφλί την παραίτησή του, κάνοντας λόγο για κατάσταση «απόλυτης ψυχικής και πνευματικής απογύμνωσης» και καταγγέλλοντας «κυβερνητική αναδίπλωση» που «αλλοιώνει ριζικά τη φιλοσοφία του Masterplan».

Σύμφωνα με το pameevro, ο πρώην υπουργός ανέφερε πως παραιτείται ως φυσικό πρόσωπο, ενώ το «ΔΙΑΖΩΜΑ», ο οργανισμός του οποίου είναι πρόεδρος «θα παραμείνει ενεργός στην περιοχή ως ανεξάρτητος πυλώνας, χωρίς κρατική ή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση».

«Κενό πουκάμισο»

«Αν το περιφερειακό πρόγραμμα παραμείνει ως έχει, θα καταλήξει ένα κενό πουκάμισο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με τον ίδιο «το πελατειακό κράτος επιμένει να υμνεί τα μεμονωμένα έργα, αγνοώντας τις ευρωπαϊκές επιταγές για τις Ολοκληρωμένες Χωρικές Επενδύσεις (ΟΧΕ)». Σχολίασε, δε, πως «εάν δεν υπάρξει ενιαίο πνευματικό και επιχειρησιακό κέντρο, το πρόγραμμα των 238 έργων θα έχει εκφυλιστεί πλήρως μέσα στην επόμενη τριετία».