Τέσσερις συγκεκριμένες, άμεσα εφαρμόσιμες και χαμηλού κόστους παρεμβάσεις στον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας προτείνει ο Πολιτικός Μηχανικός – Συγκοινωνιολόγος Σταύρος Κωνσταντινίδης, επισημαίνοντας ότι η οδική ασφάλεια δεν εξασφαλίζεται μόνο με πρόστιμα και αστυνόμευση, αλλά πρωτίστως με σωστό σχεδιασμό, σαφείς κανόνες και ασφαλείς υποδομές.

«Η χώρα μας εξακολουθεί να αντιμετωπίζει την οδική ασφάλεια αποσπασματικά. Χρειαζόμαστε ένα σύγχρονο οδικό περιβάλλον που να καθοδηγεί τον οδηγό, να προστατεύει τον πεζό και να προλαμβάνει το ανθρώπινο λάθος. Δεν χρειάζεται να ανακαλύψουμε την Αμερική. Αρκεί να εφαρμόσουμε όσα λειτουργούν εδώ και δεκαετίες στις ευρωπαϊκές πόλεις», υπογραμμίζει.

1. Ενιαία προτεραιότητα εντός των κυκλικών κόμβων σε ολόκληρη τη χώρα

Η προτεραιότητα πρέπει να ανήκει υποχρεωτικά στα οχήματα που κινούνται ήδη μέσα στον κυκλικό κόμβο, με ενιαία σήμανση παντού. Η σημερινή ανομοιογένεια δημιουργεί σύγχυση και επικίνδυνες καταστάσεις. Οι κυκλικοί κόμβοι, όταν σχεδιάζονται σωστά, μειώνουν τις σοβαρές συγκρούσεις και εξασφαλίζουν ομαλότερη κυκλοφορία.

2. Υποχρεωτική αναγραφή του STOP στο οδόστρωμα

Σε κάθε διασταύρωση όπου υπάρχει κατακόρυφη πινακίδα STOP πρέπει να προβλέπεται και ευδιάκριτη αναγραφή της λέξης στο οδόστρωμα. Η διπλή επισήμανση ενισχύει την προσοχή του οδηγού, περιορίζει τις παραβιάσεις από απροσεξία και καθιστά σαφέστερη την υποχρέωση πλήρους ακινητοποίησης.

3. Θεσμοθέτηση σχολικών δακτυλίων οδικής ασφάλειας

Γύρω από κάθε σχολικό συγκρότημα απαιτείται ειδική ζώνη προστασίας, με χαμηλές ταχύτητες, ασφαλείς διαβάσεις, κατάλληλη σήμανση, διαμορφωμένα πεζοδρόμια και περιορισμό της επικίνδυνης κυκλοφορίας.

«Το σχολείο πρέπει να αποτελεί τον ασφαλέστερο προορισμό της καθημερινότητας των παιδιών και όχι ένα πεδίο κυκλοφοριακής αναρχίας».

4. Απελευθέρωση των διασταυρώσεων από την παράνομη στάθμευση

Η απαγόρευση στάθμευσης σε απόσταση τουλάχιστον πέντε μέτρων από τις γωνίες των διασταυρώσεων πρέπει να διασφαλίζεται με τοπικές διαπλατύνσεις πεζοδρομίων ή κατάλληλα ελαστικά προστατευτικά στοιχεία. Έτσι αποκαθίσταται η ορατότητα οδηγών και πεζών, διευκολύνονται οι στροφές και προστατεύονται οι διαβάσεις.

Να διατηρηθούν τα αυστηρά πρόστιμα, με ειδική μέριμνα για τους επαγγελματίες οδηγούς

Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης επισημαίνει ότι η αυστηροποίηση των προστίμων έχει ήδη αποδώσει κατά τον τελευταίο χρόνο και, επομένως, δεν υπάρχει λόγος να επανεξεταστεί η γενικότερη φιλοσοφία των κυρώσεων.

«Τα αυστηρά πρόστιμα έχουν λειτουργήσει αποτρεπτικά και πρέπει να διατηρηθούν. Η οδική ασφάλεια απαιτεί κανόνες και συνέπεια στην εφαρμογή τους. Εκείνο που ενδεχομένως χρειάζεται επανεξέταση είναι η αντιμετώπιση των επαγγελματιών οδηγών. Το πρόστιμο πρέπει να επιβάλλεται κανονικά, αλλά για παραβάσεις που δεν συνδέονται με ιδιαίτερα επικίνδυνη συμπεριφορά θα μπορούσε να προβλέπεται ταχύτερη επιστροφή της άδειας οδήγησης και της άδειας κυκλοφορίας, όπου αυτή αφαιρείται. Δεν πρέπει η επιβολή μιας διοικητικής κύρωσης να οδηγεί στην απώλεια της δυνατότητας εργασίας και του βιοπορισμού. Χρειάζεται αναλογικότητα, χωρίς εκπτώσεις στην οδική ασφάλεια».

Καταλήγοντας, ο συγκοινωνιολόγος υπογραμμίζει:

«Η οδική ασφάλεια είναι ζήτημα πολιτισμού, δημόσιας υγείας και ποιότητας ζωής. Δεν αρκεί να τιμωρούμε την παραβατικότητα. Οφείλουμε να σχεδιάζουμε δρόμους που αποτρέπουν τα ατυχήματα. Δεν χρειαζόμαστε έναν ΚΟΚ που απλώς τιμωρεί, αλλά έναν ΚΟΚ που πρωτίστως προλαμβάνει. Αυτές οι τέσσερις αλλαγές μπορούν να αποτελέσουν την αρχή μιας ουσιαστικής μεταρρύθμισης, με μετρήσιμα αποτελέσματα και πραγματικό όφελος για την κοινωνία».