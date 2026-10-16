Σταύρος Κωνσταντινίδης: Παρουσιάζεται το βιβλίο «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση;»

Οι εκδόσεις Επίκεντρο και το Καφέ Φίλιον διοργανώνουν στις 19 Οκτωβρίου την παρουσίαση του νέου βιβλίου του συγκοινωνιολόγου Σταύρου Κωνσταντινίδη

Το νέο βιβλίο του συγκοινωνιολόγου Σταύρου Κωνσταντινίδη, με τίτλο «Κυκλοφοριακό: Υπάρχει λύση; 100 προβλήματα + 100 προτάσεις», παρουσιάζεται τη Δευτέρα 19 Οκτωβρίου στο Καφέ Φίλιον, στην οδό Σκουφά 34.

Το νέο βιβλίο του Σταύρου Κωνσταντινίδη κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Επίκεντρο, ενώ η εκδήλωση στο Καφέ Φίλιον θα αρχίσει στις 19:30.

Στο πάνελ της εκδήλωσης θα συμμετάσχουν εξέχουσες προσωπικότητες του ακαδημαϊκού, πολιτικού και δημοσιογραφικού χώρου. Για το βιβλίο θα μιλήσουν ο Ευάγγελος Βενιζέλος, πρώην αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και πρώην υπουργός Εξωτερικών, ομότιμος καθηγητής Συνταγματικού Δικαίου του ΑΠΘ, ο Σπύρος Βούγιας, ομότιμος καθηγητής του ΑΠΘ και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Θεσσαλονίκης, καθώς και η δημοσιογράφος Νίκη Λυμπεράκη. Στην παρουσίαση θα συμμετάσχει και ο συγγραφέας.

Τη συζήτηση θα συντονίσει ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, διδάκτωρ Βαλκανικών Σπουδών, εκδότης και συγγραφέας.

Εκατό προβλήματα και εκατό προτάσεις για τις πόλεις

Στο βιβλίο, ο Σταύρος Κωνσταντινίδης προσεγγίζει το κυκλοφοριακό όχι απλώς ως τεχνικό ζήτημα διαχείρισης της κίνησης των οχημάτων, αλλά ως πρόβλημα που συνδέεται με τον σχεδιασμό του δημόσιου χώρου, τις προτεραιότητες της πολιτείας, την ποιότητα της δημοκρατίας και την καθημερινότητα των πολιτών.

Το ερώτημα για το πώς μπορεί να αντιμετωπιστεί η κυκλοφοριακή συμφόρηση γίνεται, έτσι, αφετηρία για μια ευρύτερη συζήτηση σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της πόλης, τις μετακινήσεις και τη σχέση των κατοίκων με τον δημόσιο χώρο.

Η έκδοση συγκεντρώνει επιλεγμένα άρθρα και συνεντεύξεις του συγγραφέα από το 2020 έως σήμερα, μέσα από τις οποίες έχει συμμετάσχει στον δημόσιο διάλογο για το κυκλοφοριακό. Το υλικό οργανώνεται γύρω από έναν συνοπτικό οδηγό σχεδιασμού, ο οποίος καταγράφει 100 βασικά προβλήματα και προτείνει αντίστοιχες λύσεις με πρακτικό και εφαρμόσιμο χαρακτήρα.

Ποιος είναι ο Σταύρος Κωνσταντινίδης

Ο Σταύρος Κωνσταντινίδης γεννήθηκε στην Κολωνία το 1968 και είναι πολιτικός μηχανικός, συγκοινωνιολόγος και περιβαλλοντολόγος. Διαθέτει πολυετή εμπειρία στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, ενώ στη διάρκεια της 35χρονης επαγγελματικής του πορείας έχει συμμετάσχει σε περισσότερες από 400 μελέτες συγκοινωνιακού, πολεοδομικού και περιβαλλοντικού σχεδιασμού.

Είναι συγγραφέας πέντε βιβλίων και αρθρογραφεί τακτικά στην Athens Voice και στην εφημερίδα Τα Νέα. Κείμενά του έχουν δημοσιευτεί στον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, ενώ προτάσεις του για ζητήματα πόλεων και μετακινήσεων έχουν παρουσιαστεί σε τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές, καθώς και σε podcast.

Στα βιβλία του περιλαμβάνονται τα «Ανοιχτές Πόλεις» και «Έξυπνοι δρόμοι για μια ανθρώπινη Πόλη», που κυκλοφόρησαν από τις Athens Voice Books το 2010, η συλλογή κειμένων «Δρόμοι σαν ιστορίες», καθώς και τα «Ο Έρωτας στα χρόνια του ΣΥΡΙΖΑ» (Επίκεντρο, 2016) και «Αναζητώντας την κανονικότητα» (Επίκεντρο, 2020).