Σταύρος Καλαφάτης: “To ΕΚΕΦΕ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ πάντα πρωτοπόρο. Από την ψηφιακή απεικόνιση τοιχογραφιών των Μακεδονικών Τάφων μέχρι τους μικροδορυφόρους”

“Το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος», επί 65 και πλέον χρόνια αποτελεί έναν πυρήνα επιστημονικής αριστείας, καινοτομίας, διεπιστημονικότητας και κοινωνικής προσφοράς. Είναι πάντα πρωτοπόρο. Από την ψηφιακή απεικόνιση τοιχογραφιών των Μακεδονικών Τάφων μέχρι τους μικροδορυφόρους. Είναι για εμάς πολύ σημαντικό να ενισχύσουμε συστηματικά την εξωστρέφεια και τη διεθνή του παρουσία. Με ιδιαίτερη χαρά επισκέπτομαι το ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» για ν΄ακούσω τις ανάγκες και τις προοπτικές που διανοίγονται προκειμένου να δυναμώσουμε ακόμα περισσότερο αυτόν τον πυρήνα ανάπτυξης που διαθέτει η Πατρίδα μας”, τόνισε o Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης κατά την επίσκεψή του στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος».

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης ξεναγήθηκε αρχικά στον Ερευνητικό Πυρηνικό Αντιδραστήρα του Ινστιτούτου Πυρηνικής & Ραδιολογικής Έρευνας, Τεχνολογίας, Ενέργειας & Ασφάλειας (ΙΠΡΕΤΕΑ), το μακροβιότερο σύμβολο της επιστημονικής κληρονομιάς του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος». Στη συνέχεια επισκέφθηκε τον Επιταχυντή TANDEM του Ινστιτούτου Πυρηνικής & Σωματιδιακής Φυσικής (ΙΠΣΦ), που εξυπηρετεί την ελληνική κοινότητα πυρηνικής φυσικής και επιστήμης υλικών σε εθνικό επίπεδο και αμέσως μετά επισκέφθηκε τον Καθαρό Χώρο του Ινστιτούτου Νανοεπιστήμης & Νανοτεχνολογίας (ΙΝΝ), τη μοναδική πλήρη γραμμή επεξεργασίας πυριτίου στην Ελλάδα και σημαντική υποδομή για την κατασκευή αισθητήρων και μικροκυκλωμάτων νέας γενιάς, που εξυπηρετεί ακαδημαϊκούς και βιομηχανικούς χρήστες.

Αμέσως μετά ο Υφυπουργός Ανάπτυξης είχε την ευκαιρία να ενημερωθεί για την πρωτοπόρο ελληνική βιοτεχνολογική εταιρεία Solmeyea, που είναι εγκατεστημένη στο Τεχνολογικό Πάρκο «Λεύκιππος» η οποία αναπτύσσει πρωτεΐνες βιοσυστατικών υψηλής αξίας με μηδενικό αποτύπωμα άνθρακα, μέσω κατακόρυφης καλλιέργειας μικροφυκών. Ο κ. Καλαφάτης επισκέφθηκε ακολούθως το νέο Έξυπνο Κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών (ΙΠΤ), ένα ζωντανό πεδίο δοκιμών για τεχνολογίες ευφυών κτιρίων σε χώρο που εδρεύει το ελληνικό εργοστάσιο τεχνητής νοημοσύνης “Pharos A.E.” και η ομάδα του Δημόκριτου που έχει τον τεχνικό συντονισμό του.

Τον Υφυπουργό Ανάπτυξης υποδέχθηκε και ξενάγησε στις εγκαταστάσεις του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου, Δρ. Ευάγγελος Καρκαλέτσης. Όπως σημείωσε: “Σήμερα αναδείξαμε τη διαδρομή του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» από τη μακρά του παράδοση στην πυρηνική τεχνολογία και επιστήμη, προς τη σύγχρονη διεπιστημονική και πολυθεματική έρευνα. Η εξέλιξη αυτή στηρίζεται στην στρατηγική μας, που επενδύει σε προηγμένες ερευνητικές υποδομές και σε ένα οικοσύστημα καινοτομίας που συνδέει την έρευνα με την αγορά. Σήμερα, ο Δημόκριτος διαθέτει τεχνογνωσία σε πεδία όπως η σωματιδιακή φυσική, η μικροηλεκτρονική και οι εφαρμογές στην άμυνα, οι τηλεπικοινωνίες και η ΤΝ, η κβαντικές τεχνολογίες και η βιοτεχνολογία. Παράλληλα, στο τεχνολογικό πάρκο Λεύκιππος φιλοξενούνται εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αιχμή της καινοτομίας. Η επίσκεψη και η συζήτηση με τον Υφυπουργό ανέδειξαν αυτή ακριβώς τη σύνδεση μεταξύ έρευνας, υποδομών και εφαρμογών”.

Ο κ. Καλαφάτης είχε την ευκαιρία να συζητήσει με τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του ερευνητικού κέντρου, Διευθυντές των Ινστιτούτων και εκπροσώπους των ερευνητών και του διοικητικού προσωπικού.