Σταύρος Καλαφάτης: “Στρατηγική μας επιλογή η συνένωση δυνάμεων ερευνητικών και τεχνολογικών φορέων με απτά οφέλη για την κοινωνία και τους πολίτες”

Στη Θεσσαλονίκη ξεκινάμε σήμερα την προσπάθεια διασύνδεσης ερευνητικών και τεχνολογικών Φορέων μεταξύ τους καθώς και διασύνδεσης αυτών των φορέων με τις ανάγκες των πολιτών. Από τη μια πλευρά το ΕΚΕΤΑ με ξεχωριστή ερευνητική δραστηριότητα και από την άλλη το ΝΟΗΣΙΣ, με πολύ μεγάλη προσφορά στον τομέα της τεχνολογικής εκπαίδευσης, ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό να κάνουν πιο προσιτή την επιστήμη στον πολίτη και την έννοια καινοτομίας σε ολόκληρη την κοινωνία”, τόνισε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία,Σταύρος Καλαφάτης σε δήλωσή του μετά την τελετή υπογραφής Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ) και του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας (NOESIS), που πραγματοποιήθηκε σήμερα στη Θεσσαλονίκη.

Και πρόσθεσε: “Αυτό δεν είναι μόνο μια θεσμική πρωτοβουλία. Είναι μια δράση με βαθύ κοινωνικό αποτύπωμα, με ουσιαστικό νόημα, γιατί πιστεύουμε ακράδαντα ότι η διασύνδεση του σπουδαίου ερευνητικού έργου που παράγεται στα ερευνητικά μας κέντρα -εν προκειμένω του ΕΚΕΤΑ- με τις ανάγκες των πολιτών, θα δώσει λύσεις σε πραγματικά τους προβλήματα. Και αυτό σκοπεύουμε να κάνουμε”.

Χαιρετίζοντας τη σημερινή πρωτοβουλία ο Υφυπουργός Ανάπτυξης τόνισε: “Η επένδυση στην Έρευνα, την Τεχνολογική Ανάπτυξη και την Καινοτομία βρίσκεται στον πυρήνα της εθνικής αναπτυξιακής στρατηγικής και αποτελεί προτεραιότητα για την Κυβέρνηση και το Υπουργείο Ανάπτυξης. Μόνο με επένδυση στη γνώση, τη συνέργεια της Επιστήμης με την παραγωγή μπορούμε να δώσουμε στήριξη στην κοινωνία, τη βιομηχανία και τις επιχειρήσεις, να καλύψουμε περιφερειακές ανισότητες, να κάνουμε πράξη τη δίκαιη και βιώσιμη ανάπτυξη παντού και για όλους. Γιατί καμία έρευνα, όπως έχει τονίσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, δεν επιτελεί τον κοινωνικό της προορισμό αν τα αποτελέσματά της δεν μετατρέπονται και σε καινοτόμες λύσεις. Μόνο τότε βελτιώνεται η ανταγωνιστικότητα της οικονομίας και, μαζί της, εξελίσσεται και η ευημερία των πολιτών”.

Σκοπός της συνεργασίας, όπως ανέφερε ο κ. Καλαφάτης είναι: “H ανάληψη κοινών δράσεων σε τομείς εκπαίδευσης, διάχυσης γνώσης, τεχνολογικής και επιστημονικής ενημέρωσης, ανάδειξης επιχειρηματικότητας, καθώς και ανάπτυξης καινοτόμων εργαλείων επικοινωνίας με το κοινό. Μεταξύ των πρώτων κοινών πρωτοβουλιών που προβλέπονται στο πλαίσιο του Μνημονίου, ξεχωρίζουν: Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση κοινών εκπαιδευτικών και επιστημονικών προγραμμάτων. Η συνδιοργάνωση συνεδρίων, σεμιναρίων, διαλέξεων και ημερίδων εκπαιδευτικού και πολιτισμικού χαρακτήρα. Η συμμετοχή σε κοινά εθνικά και ευρωπαϊκά ερευνητικά και αναπτυξιακά έργα, χρηματοδοτούμενα ή μη. Η ανάληψη δράσεων και η αξιοποίηση σύγχρονων ψηφιακών τεχνολογιών για την προβολή και διάχυση των αποτελεσμάτων της επιστημονικής και τεχνολογικής γνώσης και η συνεργασία στο πλαίσιο της ανάπτυξης και κοινής χρήσης υποδομών”.

“Σήμερα, εδώ στη Θεσσαλονίκη γίνεται ένα σημαντικό βήμα στο μέλλον”, υπογράμμισε ο κ. Καλαφάτης προσθέτοντας ότι: “Θα ακολουθήσουν και άλλα με την υπογραφή συμφωνιών συνεργασίας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, προσφέροντας επιστημονική και τεχνολογική υποστήριξη στην επίλυση τοπικών προβλημάτων αλλά και με Επιμελητηριακούς θεσμούς για να φέρουμε κοντά τους μικρομεσαίους επιχειρηματίες με τις νέες τεχνολογίες ενισχύοντας την ανταγωνιστικότητά τους”.

Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης συνεχάρη τιςδιοικήσεις και τις ομάδες των δύο φορέων που εργάσθηκαν για την υλοποίηση της νέας πρωτοβουλίας και ευχήθηκε η συνεργασία αυτή να αποτελέσει πρότυπο για αντίστοιχες συνέργειες σε όλη τη χώρα.

Το Μνημόνιο Συνεργασίας συνυπέγραψαν ο Διευθυντής και Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΕΚΕΤΑ, Δρ. Ευάγγελος Μπεκιάρης και η Πρόεδρος του Δ.Σ. του Κέντρου Διάδοσης Επιστημών και Μουσείου Τεχνολογίας, Δρ. Στέλλα Μπεζεργιάννη.