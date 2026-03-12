Σταύρος Καλαφάτης: «Με τη χρήση Τεχνητής Νοημοσύνης το Καυτανζόγλειο Στάδιο γίνεται υπερσύγχρονο tech γήπεδο»

Στην υπογραφή της σύμβασης μεταξύ της διοίκησης του Καυτανζόγλειο Στάδιο και της ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τη χρήση του γηπέδου μέχρι την ανέγερση της νέας έδρας της ομάδας, παρουσία του Αναπληρωτή Υπουργού Αθλητισμού Γιάννης Βρούτσης, παρευρέθηκε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, ο κ. Καλαφάτης αναφέρθηκε στον ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι νέες τεχνολογίες στην αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων, υπογραμμίζοντας τη συνεργασία με το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ).

Όπως δήλωσε, έχει ήδη δρομολογηθεί πρωτοβουλία συνεργασίας μεταξύ του ερευνητικού κέντρου και της διοίκησης του σταδίου, με στόχο την αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης και των καινοτόμων τεχνολογιών για τη βελτίωση της λειτουργίας του χώρου.

«Ως επικεφαλής των ερευνητικών κέντρων της χώρας και του Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), το οποίο εδρεύει εδώ στη Θεσσαλονίκη και αποτελεί το κορυφαίο ερευνητικό κέντρο της χώρας με τη λειτουργία πέντε Ινστιτούτων, έχουμε ήδη συνεννοηθεί ώστε να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του ΕΚΕΤΑ και της διοίκησης του Καυτανζόγλειο Στάδιο. Στόχος είναι, με τη χρήση της Τεχνητής Νοημοσύνης και των νέων τεχνολογιών, να βελτιωθεί ακόμη περισσότερο η λειτουργικότητα του σταδίου, να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και γενικότερα να υπάρξει η συνεισφορά της καινοτομίας, ώστε να έχουμε ένα υπερσύγχρονο tech γήπεδο στην υπηρεσία της Θεσσαλονίκης και της χώρας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται σε μια ευρύτερη προσπάθεια αξιοποίησης της έρευνας και της τεχνολογίας στις δημόσιες υποδομές, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών στους πολίτες και στους φιλάθλους.