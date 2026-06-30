Σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες οι δημαιρεσίες στον δήμο Θεσσαλονίκης: Η νέα πρόσκληση, οι νέοι συσχετισμοί, τα σενάρια διαγραφών και οι ζυμώσεις

της Βαρβάρας Ζούκα

Σε σταυρόλεξο για δυνατούς λύτες εξελίσσεται η υπόθεση των δημαιρεσιών στον δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς η δημοσίευση του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε ΦΕΚ αλλάζει τα δεδομένα, ανατρέπει τους μέχρι σήμερα σχεδιασμούς και ανοίγει νέο κύκλο πολιτικών διεργασιών.

Η ειδική συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου θα πραγματοποιηθεί κανονικά, όπως εξ αρχής είχε προγραμματιστεί, την Τετάρτη 1 Ιουλίου, στις 4.00 το απόγευμα, ωστόσο θα διεξαχθεί πλέον με βάση το νέο θεσμικό πλαίσιο. Για τον λόγο αυτό εκδόθηκε νέα πρόσκληση, η οποία υπογράφεται από τον απερχόμενο πρόεδρο του δημοτικού συμβουλίου, Σπύρο Βούγια, και όχι από τον πρώτο σε σταυρούς δημοτικό σύμβουλο της πλειοψηφίας, Βασίλη Γάκη, όπως προέβλεπε το προηγούμενο καθεστώς. Ο Σπύρος Βούγιας αναμένεται να είναι εκ νέου η πρόταση της πλειοψηφίας για τη θέση του προέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Το ενδιαφέρον στρέφεται στο στρατόπεδο του τέως δημάρχου Κωνσταντίνου Ζέρβα, καθώς οι αποφάσεις που θα ληφθούν τις επόμενες ώρες είναι πιθανό να επηρεάσουν καθοριστικά την έκβαση της εκλογικής διαδικασίας τόσο για την ανάδειξη του νέου προεδρείου όσο και για τη σύνθεση της δημοτικής επιτροπής.

Ο Κωνσταντίνος Ζέρβας εδώ και πάνω από έναν χρόνο βρίσκεται σε ανοιχτή ρήξη με τους Σωκράτη Δημητριάδη, Χάρη Αηδονόπουλο και Μιχάλη Κούπκα, με τον τελευταίο μάλιστα να έχει ήδη ανεξαρτητοποιηθεί.

Ο νέος Κώδικας Αυτοδιοίκησης δίνει πλέον στον επικεφαλής κάθε παράταξης τη δυνατότητα να προχωρήσει σε διαγραφές δημοτικών συμβούλων. Η συγκεκριμένη πρόβλεψη έχει πυροδοτήσει έντονα σενάρια ότι ο Κωνσταντίνος Ζέρβας ενδέχεται να προχωρήσει πριν από τις δημαιρεσίες στη διαγραφή του Χάρη Αηδονόπουλου. Μια τέτοια εξέλιξη θα απέκλειε αυτομάτως κάθε ενδεχόμενο παραμονής του κ. Αηδονόπουλου στη θέση του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου.

Ανοιχτό παραμένει το τι θα πράξει ο κ. Ζέρβας και στην περίπτωση του Σωκράτη Δημητριάδη. Ο τελευταίος ενδιαφερόταν να θέσει υποψηφιότητα για τη δημοτική επιτροπή, όμως μια ενδεχόμενη διαγραφή θα ανέτρεπε πλήρως τους σχεδιασμούς του. Και αυτό γιατί η ερμηνευτική εγκύκλιος του υπουργείου Εσωτερικών ξεκαθαρίζει ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν ανεξαρτητοποιηθεί ή διαγραφεί από παρατάξεις της μειοψηφίας πριν από την έναρξη της διαδικασίας εκλογής των μελών της δημοτικής επιτροπής δεν μπορούν ούτε να είναι υποψήφιοι ούτε καν να ψηφίσουν στη διαδικασία εκλογής των εκπροσώπων της μειοψηφίας.

Παράλληλα, έντονες διεργασίες καταγράφονται και στην παράταξη της ελάσσονος αντιπολίτευσης υπό τον Σπύρο Πέγκα. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η παράταξη θα επαναπροτείνει τον Μιχάλη Τρεμόπουλο, ο οποίος συμμετέχει ήδη στη δημοτική επιτροπή. Ο ίδιος ο Μιχάλης Τρεμόπουλος, βέβαια, έχει ζητήσει να υποστηριχθεί περισσότερο κατά την άσκηση των καθηκόντων του. Την ίδια στιγμή εξετάζεται σοβαρά και το ενδεχόμενο διεκδίκησης δεύτερης έδρας, με επικρατέστερη υποψήφια τη Ρία Καλφακάκου. Το σενάριο αυτό δεν θεωρείται αβάσιμο, καθώς, η παράταξη του Σπύρου Πέγκα εμφανίζεται αρραγής, διαθέτοντας πέντε ψήφους, ενώ ο Κωνσταντίνος Ζέρβας, μετά τις εσωτερικές συγκρούσεις, μπορεί να υπολογίζει με βεβαιότητα μόνον στους Μάκη Κυριζίδη, Κώστα Ιακώβου και Μηνά Σαμαντζίδη.

Οι Μιχάλης Κούπκας, Σωκράτης Δημητριάδης και Χάρης Αηδονόπουλος θεωρείται εξαιρετικά δύσκολο να στηρίξουν τις επιλογές του Κωνσταντίνου Ζέρβα, ακόμη κι αν τελικά δεν προχωρήσει το σενάριο των διαγραφών. Σύμφωνα με εκτιμήσεις, μοναδική εξαίρεση θα μπορούσε να αποτελέσει για ορισμένους η περίπτωση του Μηνά Σαμαντζίδη, εφόσον προταθεί από την πλευρά Ζέρβα για τη θέση του αντιπροέδρου του δημοτικού συμβουλίου. Και αυτό γιατί ο Μηνάς Σαμαντζίδης είναι ένα πρόσωπο που χαίρει ιδιαίτερης εκτίμησης τόσο για την προσωπική και επαγγελματική του διαδρομή όσο και για τη μέχρι σήμερα παρουσία του στην πολιτική.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η στάση της «Πόλης Ανάποδα», καθώς ο Νίκος Νικήσιανης θα επιθυμούσε να διεκδικήσει συμμετοχή στη δημοτική επιτροπή, εφόσον οι τελικοί συσχετισμοί το επιτρέψουν. Από την πλευρά της παράταξης Ζέρβα ενδιαφέρον για συμμετοχή στη δημοτική επιτροπή υπάρχει για τον Μάκη Κυριζίδη, ο οποίος, ως πρώην αντιδήμαρχος και πρόεδρος της τότε οικονομικής επιτροπής, διαθέτει σημαντική εμπειρία στη λειτουργία του οργάνου.

Με τις πολιτικές ισορροπίες να μεταβάλλονται διαρκώς, οι διαβουλεύσεις συνεχίζονται μέχρι την τελευταία στιγμή. Οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης βρίσκονται σε διαρκείς επαφές, αναζητώντας συμμαχίες και… μετρώντας κουκιά, καθώς το νέο θεσμικό πλαίσιο έχει καταστήσει τις αυριανές δημαιρεσίες εξαιρετικά απρόβλεπτες.