Στάθης Κωνσταντινίδης: «Ζητώ από όλους συνέργεια και αποτελεσματικότητα για την ομαλή πορεία του Fly Over»

Ξεκινά η κυκλοφοριακή μελέτη για την ομαλή πορεία του Fly Over

Βίντεο (1)

Η εκπόνηση κυκλοφοριακής μελέτης, η οποία θα υποδείξει τις άμεσες παρεμβάσεις που πρέπει να γίνουν στην κυκλοφορία της Θεσσαλονίκης προκειμένου να μειωθούν οι επιπτώσεις από τον περιορισμό της κυκλοφορίας στην περιφερειακή οδό, κατά τη διάρκεια υλοποίησης του Fly Over, αποφασίστηκε στην πρώτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου που πραγματοποιήθηκε στο Διοικητήριο.

Τη μέριμνα για τη μελέτη, η οποία θα εμπλουτίζεται με επικαιροποιημένα στοιχεία, αναλαμβάνει ο ΟΣΕΘ. Η μελέτη θα καταγράψει τις μετακινήσεις που γίνονται στην πόλη, θα αναδείξει τις πραγματικές ανάγκες του συγκοινωνιακού έργου όπως αυτές αποτυπώνονται στην καθημερινότητα όλων μας και θα προτείνει διαχειριστικές παρεμβάσεις με χρονική κλιμάκωση.

Αυτή είναι η πρώτη από μια σειρά ενεργειών που δρομολογούνται άμεσα ώστε να ξεκινήσει ομαλά η κατασκευή του Fly Over και να μειωθούν οι κυκλοφοριακές επιπτώσεις λόγω του φόρτου που θα δεχθούν τους επόμενους μήνες οι δρόμοι της Θεσσαλονίκης.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης, η οποία θα πραγματοποιείται σε εβδομαδιαία βάση, ο Υφυπουργός Εσωτερικών, αρμόδιος για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Στάθης Κωνσταντινίδης, ζήτησε να ενημερωθεί αναλυτικά για το σχέδιο υλοποίησης του έργου και κάλεσε όλους τους συμμετέχοντες να μεριμνήσουν για την αυστηρή τήρηση των χρονοδιαγραμμάτων που έχουν τεθεί.

Επίσης, τόνισε ότι πρέπει να ληφθούν όλα τα αναγκαία μέτρα και να δρομολογηθούν οι απαραίτητες πρωτοβουλίες ώστε η υλοποίηση του έργου, το οποίο με την παράδοσή του θα προσφέρει ανάσες στο κυκλοφοριακό της πόλης, να επηρεάσει όσο το δυνατόν λιγότερο την καθημερινότητα των πολιτών.

«Σε συνέχεια της ευρείας σύσκεψης που συγκαλέσαμε την περασμένη Παρασκευή για τα συγκοινωνιακά ζητήματα της Θεσσαλονίκης, παρουσία της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, σήμερα θέτουμε τις βάσεις ώστε με τις παρεμβάσεις που θα σχεδιάσουμε να περιορίσουμε τις επιπτώσεις από την κατασκευή του εμβληματικού έργου του Fly Over, στο κυκλοφοριακό της πόλης και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Το Υφυπουργείο Εσωτερικών, αρμόδιο για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, αναλαμβάνει το συντονιστικό ρόλο των αρμοδίων και εμπλεκόμενων φορέων.

Μπροστά μας έχουμε μια μεγάλη πρόκληση και περιμένω από όλους τους εμπλεκόμενους να επιδείξουν υψηλό αίσθημα ευθύνης απέναντι στην πόλη, συνέπεια στον προγραμματισμό και στις αρμοδιότητές τους, αλλά και ρεαλισμό προκειμένου το έργο να ξεκινήσει σε σωστές βάσεις, να εντοπίζονται γρήγορα δυσχέρειες που πιθανόν να προκύπτουν στην πορεία υλοποίησής του και να βρίσκονται άμεσα οι βέλτιστες λύσεις προς όφελος των συμπολιτών μας.

Η λέξη κλειδί είναι η συνέργεια, που αποτελεί προϋπόθεση επιτυχίας και προόδου συνολικά για τη Θεσσαλονίκη, ενόψει των μεγάλων έργων που βρίσκονται σε διάφορα στάδια υλοποίησης» τόνισε ο κ. Κωνσταντινίδης μετά το τέλος της σύσκεψης.

Πέραν του Υφυπουργού Εσωτερικών, αρμόδιου για θέματα Μακεδονίας και Θράκης, κ. Στάθη Κωνσταντινίδη, στην πρώτη συνεδρίαση του συντονιστικού οργάνου συμμετείχαν ο Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Δικτύων Κεντρικής Μακεδονίας κ. Πάρις Μπίλλιας, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του ΟΣΕΘ κ. Γιάννης Καλογερούδης, ο Διευθύνων Σύμβουλος του ΟΣΕΘ κ. Γιάννης Τόσκας, ο Πρόεδρος του ΟΑΣΘ κ. Κώστας Ταγγίρης, η Διευθύντρια Τροχαίας Θεσσαλονίκης κα. Παρασκευή Παπαγεωργοπούλου και εκ μέρους της κοινοπραξίας των αναδόχων το μέλος του Δ.Σ. κ. Κωνσταντίνος Λυσαρίδης, ο διευθυντής κατασκευής του έργου κ. Νικόλαος Κουταβάς, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. του Νομικού Προσώπου της κοινοπραξίας του έργου Κέδρηνος Λόφος κ. Παναγιώτης Γαρδελίνος και ο Διευθυντής του εργοταξίου κ. Χαράλαμπος Γρηγοριάδης.

Επίσης, κατά την παρουσίαση του έργου, συμμετείχε ο κ. Απόστολος Φράγκος με την ιδιότητα του μελετητή του έργου.

Στις επόμενες συνεδριάσεις του οργάνου η σύνθεση των προσκεκλημένων φορέων θα προσαρμόζεται κατά περίσταση, ανάλογα με τις ανάγκες που θα προκύπτουν από την ανάλυση των ζητημάτων.