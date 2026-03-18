Σταθερός ο χρυσός κοντά στα 5.000 δολ. εν αναμονή της Fed

Η τιμή του χρυσού κινείται σε στενό εύρος, παραμένοντας κοντά στα 5.000 δολάρια ανά ουγγιά, καθώς οι επενδυτές αξιολογούν την πορεία που θα ακολουθήσει όσον αφορά τα επιτόκιά της η ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ, σε συνδυασμό με τους πληθωριστικούς κινδύνους που προκύπτουν από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή.

Η τιμή του χρυσού έμεινε σχεδόν αμετάβλητη στην προηγούμενη συνεδρίαση, ενώ η αγορά αναμένει τη συνεδρίαση της Federal Reserve την Τετάρτη, με την προσδοκία ότι η κεντρική τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει τα επιτόκια αμετάβλητα, ενώ οι επενδυτές εστιάζουν στις δηλώσεις της για τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας και τη χαλαρότητα στην αγορά εργασίας.

Η τιμή του χρυσού σημείωνε μικρή άνοδο 0,1%, φτάνοντας τα $5.012,29 ανά ουγγιά, ενώ το ασήμι κατέγραφε κέρδη 0,6%, φτάνοντας τα $79,7475. Αντίθετα, οι τιμές της πλατίνας και του παλλάδιου καταγράφουν πτώση. Παρά την πρόσφατη σταθεροποίηση της τιμής του χρυσού, το πολύτιμο μέταλλο έχει σημειώσει άνοδο περίπου 16% από την αρχή του έτους, υποστηριζόμενο από τις γεωπολιτικές ανησυχίες και τους κινδύνους για την ανεξαρτησία της Fed.

Στη διεθνή αγορά, οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν, με το Ιράκ να υπογράφει συμφωνία για την επανέναρξη εξαγωγών μέσω Τουρκίας, παρακάμπτοντας τα Στενά του Ορμούζ. Οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό παραμένουν, ενισχυμένες από τη συνεχιζόμενη ενεργειακή κρίση και τις αυξήσεις των τιμών του πετρελαίου, γεγονός που καθιστά τη μείωση επιτοκίων από τις κεντρικές τράπεζες λιγότερο πιθανή βραχυπρόθεσμα.