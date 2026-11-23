Μεικτά πρόσημα καταγράφουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τη Δευτέρα, αφότου η απότομη αποδέσμευση των θέσεων στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης σε παγκόσμιο επίπεδο προκάλεσε τη χειρότερη εβδομαδιαία απόδοση του συγκεκριμένου τομέα σε διάστημα άνω του ενός έτους

Συγκεκριμένα, ο πανευρωπαϊκός δείκτης STOXX 600 καταγράφει κέρδη της τάξης του 0,35% στις 627,87 μονάδες. Ο DAX της Φρανκφούρτης καταγράφει άνοδο 0,40% στις 24.938,75 μονάδες όπως και ο FTSE 100 στο Λονδίνο επίσης κατά 0,40% στις 10.388 μονάδες. Κέρδη καταγράφει και ο CAC στο Παρίσι κατά 0,52% στις 7.968,58 μονάδες, ενώ αντίθετα ο FTSE MIB στο Μιλάνο κινείται πτωτικά κατά 0,89% στις 48.270 μονάδες.

Η τοπική ανάκαμψη στην Ευρώπη υποστηρίχθηκε από μια έντονη ανάκαμψη των μελλοντικών συμβολαίων μετοχών στις ΗΠΑ, τα οποία σημείωσαν άνοδο 3% κατά τη διάρκεια των ευρωπαϊκών ωρών διαπραγμάτευσης, καθώς η Wall Street προσπαθούσε να βρει ένα θεμελιώδες κατώτατο όριο μετά το έντονο φαινόμενο μείωσης του κινδύνου της Παρασκευής.

Με τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών μετοχών να έχουν υποστεί σοβαρό πλήγμα, οι θεσμικοί επενδυτές στρέφουν ενεργά την προσοχή τους ξανά στα θεμελιώδη μακροοικονομικά δεδομένα, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση της υποκείμενης οικονομίας.