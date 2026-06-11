Σταθεροποιείται ο χρυσός μετά το χαμηλό εξαμήνου

Οι τιμές του χρυσού εμφάνισαν τάσεις σταθεροποίησης την Πέμπτη, αφού νωρίτερα είχαν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων έξι μηνών, με τις αγορές να στρέφουν πλέον το ενδιαφέρον τους στα νέα στοιχεία για τον πληθωρισμό στις Ηνωμένες Πολιτείες και στις πιθανές επιπτώσεις τους στη νομισματική πολιτική της Ομοσπονδιακής Τράπεζας (Fed).

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης χρυσού στις ΗΠΑ για παράδοση Αυγούστου υποχώρησαν κατά 0,77%, στα 4.101 δολάρια, ενώ η τιμή spot του χρυσού ενισχύθηκε κατά 0,14%, στα 4.079,21 δολάρια ανά ουγγιά, αφού νωρίτερα είχε αγγίξει τα 4.022,09 δολάρια, το χαμηλότερο επίπεδο από τις 21 Νοεμβρίου.

Ο αναλυτής της StoneX, Ματ Σίμπσον, εκτίμησε ότι η αγορά παραμένει υπό πίεση, σημειώνοντας πως: «Η πτωτική δυναμική είχε ήδη επικρατήσει στην αγορά χρυσού και οι επενδυτές απλώς περιορίζουν τον κίνδυνό τους αυτή τη στιγμή. Ωστόσο, καθώς οι τιμές πλησιάζουν τα 4.000 δολάρια, πρόκειται για ένα προφανές επίπεδο στήριξης που θα μπορούσε να οδηγήσει τους πωλητές σε κατοχύρωση κερδών ή να προσελκύσει αγοραστές που παρακολουθούν από το περιθώριο».

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι: «Ο δείκτης δολαρίου δεν κατάφερε να ενισχυθεί σημαντικά μετά τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Καταναλωτή (CPI) που ανακοινώθηκαν την Τετάρτη. Επομένως, εκτός εάν υπάρξουν δυσάρεστες εκπλήξεις στα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού (PPI), ο χρυσός θα μπορούσε να καταγράψει μια τεχνική ανάκαμψη βραχυπρόθεσμα».

Τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν έδειξαν ότι ο πληθωρισμός καταναλωτή στις ΗΠΑ αυξήθηκε τον Μάιο με τον ταχύτερο ρυθμό των τελευταίων τριών ετών, κυρίως λόγω της σημαντικής ανόδου στις τιμές της ενέργειας εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Οι επενδυτές αναμένουν πλέον τα στοιχεία για τον Δείκτη Τιμών Παραγωγού, προκειμένου να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για τις επόμενες κινήσεις της Fed. Σύμφωνα με το εργαλείο FedWatch της CME, οι αγορές προεξοφλούν πλέον πιθανότητα άνω του 70% για αύξηση των επιτοκίων έως τον Δεκέμβριο.

Στο μεταξύ, οι γεωπολιτικές εξελίξεις συνεχίζουν να επηρεάζουν το επενδυτικό κλίμα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξαπέλυσαν νέο κύμα επιθέσεων κατά στόχων στο Ιράν, ενώ η Τεχεράνη ανακοίνωσε το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, οδηγώντας τις τιμές του πετρελαίου σε άνοδο άνω των 2 δολαρίων ανά βαρέλι

Η αύξηση των τιμών του πετρελαίου ενισχύει τις πληθωριστικές πιέσεις διεθνώς. Παρότι ο χρυσός θεωρείται παραδοσιακά ασφαλές καταφύγιο απέναντι στον πληθωρισμό, η προοπτική υψηλότερων επιτοκίων λειτουργεί αρνητικά για το πολύτιμο μέταλλο, καθώς δεν προσφέρει απόδοση μέσω τόκων.

Στα υπόλοιπα πολύτιμα μέταλλα, το ασήμι υποχώρησε κατά 1,55%, στα 63,745 δολάρια ανά ουγγιά, η πλατίνα ενισχύθηκε 0,32% στα 1.670,85 δολάρια, ενώ το παλλάδιο κατέγραψε άνοδο 2,49%, φτάνοντας τα 1.255 δολάρια ανά ουγγιά.