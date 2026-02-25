Σταθερή η κατάσταση της υγείας του βασιλιά της Νορβηγίας – Παραμένει νοσηλευόμενος στην Τενερίφη

Καθησυχαστική εμφανίζεται η εικόνα της υγείας του βασιλιά της Νορβηγίας Χάραλντ Ε΄, ο οποίος νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Τενερίφης εξαιτίας λοίμωξης και αφυδάτωσης.

Ο προσωπικός του γιατρός διαβεβαίωσε ότι η κατάστασή του είναι σταθερή και καλή, επισημαίνοντας ωστόσο πως ο 89χρονος μονάρχης θα παραμείνει υπό ιατρική φροντίδα για μερικές ακόμη ημέρες.

«Η γενική κατάσταση του βασιλιά είναι καλή, ανταποκρίνεται στη θεραπεία», ανέφερε ο Μπγιορν Μπεντς στην ανακοίνωση που εξέδωσαν τα ανάκτορα. Θα παραμείνει στο νοσοκομείο «για μερικές ημέρες, για παρακολούθηση και συνέχιση της θεραπείας», πρόσθεσε ο Μπεντς, ο οποίος έφτασε νωρίτερα σήμερα στην Τενερίφη για να βοηθήσει τους γιατρούς του τοπικού νοσοκομείου.

Ο Χάραλντ είναι σήμερα ο γηραιότερος μονάρχης ευρωπαϊκής χώρας. Εισήχθη την Τρίτη στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Τενερίφης, όπου βρισκόταν για ιδιωτική επίσκεψη μαζί με τη σύζυγό του, τη βασίλισσα Σόνια. Σύμφωνα με τον Μπεντς, πάσχει από οξεία λοίμωξη στο πόδι.

«Όταν άνθρωποι ηλικίας σχεδόν 90 ετών νοσηλεύονται με λοίμωξη, η κατάσταση είναι σοβαρή», σημείωσε ο γιατρός. «Είναι σημαντικό να έχουμε μια καλή εικόνα και να ελέγξουμε την κατάστασή του ώστε να πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο. Η κατάσταση επί του παρόντος είναι σταθερή», διευκρίνισε.

Ο Χάραλντ, που ανέβηκε στον θρόνο της Νορβηγίας το 1991, αντιμετωπίζει πολλά προβλήματα υγείας εδώ και μερικά χρόνια και έχει αναγκαστεί να τροποποιήσει το επίσημο πρόγραμμά του, ωστόσο έχει αποκλείσει την πιθανότητα να παραιτηθεί. Σε προηγούμενο ιδιωτικό ταξίδι στη Μαλαισία, πριν από δύο χρόνια, νοσηλεύτηκε και πάλι με λοίμωξη και επέστρεψε στο Όσλο μόνο αφού του τοποθετήθηκε βηματοδότης.

Τα νέα προβλήματα υγείας του Χάραλντ έρχονται σε μια περίοδο που η μοναρχία πλήττεται από αλλεπάλληλα σκάνδαλα. Η νύφη του, η πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ, που παντρεύτηκε τον διάδοχο Χάακον το 2001, φαίνεται ότι διατηρούσε στενές επαφές με τον σεξουαλικό εγκληματία Τζέφρι Έπστιν. Ο γιος της, ο Μάριους Μποργκ Χέλμπι, από μια προηγουμένη σχέση της, δικάζεται για 38 αδικήματα, μεταξύ των οποίων και τέσσερις βιασμούς.

Η δημοτικότητα της βασιλικής οικογένειας έχει πέσει στο χαμηλότερο σημείο όλων των εποχών, σύμφωνα με μια δημοσκόπηση της δημόσιας τηλεόρασης NRK. Μόνο το 60% των Νορβηγών στηρίζουν τη μοναρχία, ποσοστό μειωμένο κατά 10 μονάδες σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα.

Ο βασιλιάς Χάραλντ πάντως παραμένει εξαιρετικά δημοφιλής, με τους Νορβηγούς να τον «βαθμολογούν» με 9,2 στα 10, σύμφωνα με την ίδια δημοσκόπηση.