Σταθερή αλλά κρίσιμη η κατάσταση της υγείας του Γιώργου Μυλωνάκη

Κρίσιμη παραμένει και σήμερα η κατάσταση της υγείας του υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, ο οποίος νοσηλεύεται για τρίτο συνεχόμενο 24ωρο στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του νοσοκομείου Ευαγγελισμός.

Σύμφωνα με το τελευταίο ιατρικό ανακοινωθέν, η κατάσταση της υγείας του χαρακτηρίζεται σταθερή αλλά κρίσιμη, με τον υφυπουργό να παραμένει διασωληνωμένος και υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Την ίδια ώρα, πληροφορίες αναφέρουν ότι ενδέχεται και σήμερα να επισκεφθεί το νοσοκομείο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος βρίσκεται από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του υφυπουργού, ενημερωνόμενος διαρκώς από τους θεράποντες ιατρούς. Παράλληλα, στενοί συνεργάτες και κυβερνητικά στελέχη παρακολουθούν στενά την εξέλιξη της υγείας του.

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης κατέρρευσε κατά τη διάρκεια πρωινής σύσκεψης στο Μέγαρο Μαξίμου, με τους γιατρούς να διαπιστώνουν άμεσα ρήξη ανευρύσματος εγκεφάλου. Ακολούθησε επέμβαση εμβολισμού, ενώ, σύμφωνα με τις ιατρικές εκτιμήσεις, η νοσηλεία του αναμένεται να διαρκέσει από 10 έως 15 ημέρες.