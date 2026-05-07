Στάση αναμονής στις ευρωαγορές για την απάντηση του Ιράν

Ήπιες μεταβολές σημειώνουν τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στις συναλλαγές της Πέμπτης καθώς οι επενδυτές περιμένουν την απάντηση του Ιράν στην τελευταία αμερικανική πρόταση για τον τερματισμό του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ο Αμερικανός πρόεδρος δήλωσε χθες ότι δεν έχει οριστικοποιηθεί κάποια συμφωνία, προσθέτοντας ότι αν η Τεχεράνη δεν συμφωνήσει οι ΗΠΑ θα επαναλάβουν τα στρατιωτικά πλήγματα.

“Εάν δεν συμφωνήσουν, θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί και, δυστυχώς, θα είναι σε πολύ υψηλότερο επίπεδο και ένταση απ’ ό,τι πριν”, έγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος σε ανάρτηση στο Truth Social.

Play Video

Ένας εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών του Ιράν ανέφερε στο CNBC ότι η Τεχεράνη αξιολογεί την αμερικανική πρόταση.

Στο ταμπλό, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημειώνει μικρά κέρδη 0,15%.

Ο γερμανικός Dax κερδίζει 0,25%, ο γαλλικός Cac 40 ενισχύεται 0,3%, ενώ ο βρετανικός FTSE 100 χάνει 0,3%.

Στην περιφέρεια ο ιταλικός FTSE MIB κερδίζει 0,2%, ενώ ο IBEX 35 ενισχύεται 0,3%.