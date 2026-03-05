Στάρμερ: Στέλνει ελικόπτερα στην Κύπρο η Βρετανία – Χρήση των βάσεων μόνο για άμυνα

Τη θέση του Ηνωμένου Βασιλείου να μην συμμετέχει στην «αρχική επίθεση» υπερασπίστηκε ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ σε συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε και δήλωσε πως οι βρετανικές βάσεις θα αξιοποιηθούν μόνο για «άμυνα».

«Γνωρίζω ότι οι άνθρωποι ανησυχούν πολύ για την οικογένεια και τους φίλους τους που εμπλέκονται σε αυτό, για τον αντίκτυπο στις ζωές μας και την οικονομία μας, και για την πιθανότητα ακόμη μεγαλύτερης κλιμάκωσης» δήλωσε ο Βρετανός ηγέτης.

Ο ίδιος δήλωσε πως, η πάγια θέση της Βρετανίας είναι η διευθέτηση με το Ιράν μέσω διαπραγματεύσεων, κατά την οποία θα πρέπει να εγκαταλείψουν τις πυρηνικές τους φιλοδοξίες, κάτι που, όπως λέει, είναι ο λόγος για τον οποίο το Ηνωμένο Βασίλειο δεν συμμετείχε στις αρχικές επιθέσεις κατά του Ιράν.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός υποστήριξε ότι εμμένει στην απόφαση αυτή, αλλά όταν το Ιράν άρχισε να επιτίθεται σε χώρες της περιοχής, η κατάσταση άλλαξε.

«Προτεραιότητά μας είναι η προστασία των πολιτών μας», ανέφερε σύμφωνα με την εφημερίδα Guardian.

Τι είπε για Κύπρο

«Εστιάζω στην παροχή ήρεμης, ισορροπημένης ηγεσίας προς το εθνικό συμφέρον», δήλωσε, προσθέτοντας ότι αυτό σημαίνει «να έχουμε τη δύναμη να υπερασπιστούμε τις αξίες και τις αρχές μας, ανεξάρτητα από την πίεση να πράξουμε διαφορετικά».

Το Ηνωμένο Βασίλειο μετέφερε στρατιωτικά μέσα στην Κύπρο και το Κατάρ «για να διασφαλίσει ότι βρισκόμαστε σε αυξημένη κατάσταση ετοιμότητας» σε περίπτωση σύγκρουσης και ότι οι βρετανικές βάσεις θα χρησιμοποιηθούν μόνο εάν χρειαστεί να «αμυνθούμε».

Επιπλέον ελικόπτερα στην Κύπρο

Την ίδια ώρα, έκανε γνωστό ότι, το Ηνωμένο Βασίλειο στέλνει τέσσερα επιπλέον αεροσκάφη Typhoon στο Κατάρ. Ελικόπτερα Wildcat με αντι-drones δυνατότητες αποστέλλονται στην Κύπρο.

Ανέφερε επίσης ότι, στις ΗΠΑ έχει επιτραπεί να χρησιμοποιούν βρετανικές βάσεις για την εκτέλεση αμυντικών αποστολών και ότι το HMS Dragon κατευθύνεται προς τη Μεσόγειο.

«Θέλω να είμαι πολύ σαφής: πρόκειται για ένα τεράστιο εγχείρημα. Είναι μια από τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις του είδους της, ίσως μεγαλύτερη από την εκκένωση από το Αφγανιστάν. Δεν πρόκειται να συμβεί από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά δεν θα σταματήσουμε μέχρι να είναι ασφαλής ο λαός μας» ανέφερε για την επιχείρηση επαναπατρισμού.