Στάρμερ: Σοκαριστική και αποτρόπαια η επίθεση σε εβραϊκά ασθενοφόρα

«Σοκαριστική και αποτρόπαια» χαρακτήρισε την εμπρηστική επίθεση κατά τεσσάρων ασθενοφόρων εβραϊκής εθελοντικής υπηρεσίας έξω από συναγωγή στο βόρειο Λονδίνο ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ, σε ένα περιστατικό που οι αρχές αντιμετωπίζουν ως αντισημιτικό έγκλημα μίσους.

Η επίθεση σημειώθηκε τα ξημερώματα στην περιοχή Γκόλντερς Γκριν, στο βόρειο Λονδίνο, με στόχο οχήματα της Hatzola Northwest, μιας οργάνωσης που παρέχει δωρεάν επείγουσα ιατρική βοήθεια στην εβραϊκή κοινότητα. Η Μητροπολιτική Αστυνομία αναζητά τρεις υπόπτους.

Βίντεο που κυκλοφόρησαν δείχνουν κουκουλοφόρους να πλησιάζουν τα σταθμευμένα ασθενοφόρα, πριν αυτά τυλιχθούν στις φλόγες. Ισχυρές εκρήξεις ακολούθησαν, πιθανότατα από φιάλες αερίου στο εσωτερικό των οχημάτων, προκαλώντας ζημιές και σε γειτονικά διαμερίσματα.

Η Πυροσβεστική επενέβη με έξι οχήματα και περίπου 40 πυροσβέστες, θέτοντας τη φωτιά υπό έλεγχο λίγο μετά τις 03:00. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ενώ κάτοικοι απομακρύνθηκαν προληπτικά.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες, εξετάζοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και ενισχύοντας τις περιπολίες στην περιοχή, σε μια περίοδο αυξημένων ανησυχιών για την άνοδο των αντισημιτικών επιθέσεων στο Ηνωμένο Βασίλειο.