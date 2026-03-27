Στάρμερ: «Σημείο καμπής ο πόλεμος στο Ιράν» – Παραδέχεται λάθος με Μάντελσον και απαντά στον Τραμπ

Σε μια από τις πιο κρίσιμες παρεμβάσεις του για τη διεθνή κατάσταση, ο Κιρ Στάρμερ προειδοποιεί ότι ο πόλεμος με το Ιράν αποτελεί «καθοριστική στιγμή μιας γενιάς» που θα αλλάξει την πορεία των πραγμάτων τις επόμενες δεκαετίες, ξεκαθαρίζοντας ότι η εξέλιξή του θα επηρεάσει την παγκόσμια ασφάλεια.

Μιλώντας στο podcast Electoral Dysfunction του Sky News από τη Φινλανδία, ο Βρετανός πρωθυπουργός χαρακτήρισε το Ιράν «απειλή για τους γείτονές του και για τον κόσμο», τονίζοντας: «Το πώς θα τελειώσει αυτή η σύγκρουση θα καθορίσει το μέγεθος αυτής της απειλής στο μέλλον. Είναι μια καθοριστική περίοδος, μια δοκιμασία για όλο τον κόσμο».

Αναφερόμενος στις επικρίσεις του Ντόναλντ Τραμπ, υποστήριξε ότι στόχος τους είναι να τον πιέσουν να αλλάξει στάση: «Καταλαβαίνω ότι η κριτική του Τραμπ έχει σκοπό να με κάνει να αλλάξω γνώμη», ξεκαθαρίζοντας ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσει.

Την ίδια ώρα, ο Στάρμερ προχώρησε σε μια σπάνια προσωπική παραδοχή για τον διορισμό του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στις ΗΠΑ, λέγοντας: «Μισώ το γεγονός ότι έκανα αυτό το λάθος». Όπως τόνισε, «κανείς δεν ήταν πιο σκληρός μαζί μου από εμένα τον ίδιο», ενώ πρόσθεσε: «Το σκέφτομαι συνέχεια. Τα βάζω με τον εαυτό μου. Δεν είναι λάθος που θα επαναλάμβανα ποτέ».

Υπογράμμισε μάλιστα ότι η εμπειρία του από την αντιμετώπιση της βίας κατά των γυναικών τον έκανε ακόμη πιο αυστηρό με τον εαυτό του: «Έχω περάσει χρόνια προσπαθώντας να αντιμετωπίσω τη βία κατά των γυναικών και των κοριτσιών και όταν κοιτάζω πίσω σε αυτό το λάθος, ήμουν πραγματικά πολύ σκληρός με τον εαυτό μου».

Ο πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι δεν αναζητά δικαιολογίες: «Δεν προσπαθώ να το χρησιμοποιήσω ως ελαφρυντικό ή ως δικαιολογία. Ξέρω ότι έκανα λάθος».