Σταματούν οι έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία που χάθηκε στην Μεσόγειο

Οι ιταλικές Αρχές ανακοίνωσαν τον τερματισμό της επιχείρησης για τον εντοπισμό του 66χρονου Ισπανού επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται από τις 18 Αυγούστου, όταν έπεσε στη θάλασσα από το ιστιοφόρο του κατά τη διάρκεια ταξιδιού από τη Σικελία προς την Ελλάδα.

Την απόφαση γνωστοποίησε στην οικογένεια η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης το απόγευμα της Πέμπτης 27/8, σύμφωνα με όσα δήλωσε ο γιος του αγνοουμένου σε ισπανικά μέσα ενημέρωσης.

Η ιταλική επιχείρηση είχε παραταθεί για αρκετές ημέρες, καθώς η οικογένεια ασκούσε έντονη πίεση στις Αρχές να μην εγκαταλείψουν την προσπάθεια.

Η οικογένεια του Μουτίλμπα ζητά πλέον από την ισπανική κυβέρνηση να παρέμβει προκειμένου να συνεχιστούν οι έρευνες για μερικές ακόμη ημέρες.

Παράλληλα, έχει εκφράσει την απογοήτευσή του για την περιορισμένη, όπως υποστηρίζει, θεσμική στήριξη που έχει λάβει η οικογένεια.

Η επιχείρηση είχε επικεντρωθεί στην περιοχή όπου θεωρείται ότι χάθηκε ο Μουτίλμπα, περίπου 120-150 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο, στο Ιόνιο.

Ο Μουτίλμπα είχε αποπλεύσει τη Δευτέρα 17 Αυγούστου από τις Συρακούσες της Σικελίας μαζί με τη σύζυγό του Κάρμεν, με προορισμό την Πύλο.

Το επόμενο πρωί, σύμφωνα με την οικογένεια, ψάρευε έναν τόνο όταν γλίστρησε στο κατάστρωμα από τα αίματα του ψαριού και έπεσε στη θάλασσα.

Η σύζυγός του βρισκόταν πάνω στο σκάφος και, σύμφωνα με την περιγραφή της οικογένειας, δεν κατάφερε να αντιδράσει εγκαίρως ώστε να σταματήσει το σκάφος ή να τον περισυλλέξει.

Μία από τις πιο δραματικές λεπτομέρειες της υπόθεσης είναι ότι η 67χρονη γυναίκα παρέμεινε επί περίπου τρεις ημέρες μόνη και χωρίς τηλεφωνική επικοινωνία, καθώς το σκάφος συνέχισε να κινείται ακυβέρνητο.

Την Παρασκευή 21 Αυγούστου κατάφερε τελικά να βρει σήμα και να επικοινωνήσει με φίλο της οικογένειας, ο οποίος ενημέρωσε τη Salvamento Marítimo της Ισπανίας.

Ακολούθησε συντονισμός με τις ιταλικές και ελληνικές Αρχές. Ελληνικές δυνάμεις εντόπισαν τελικά το σκάφος και το ρυμούλκησαν μέχρι την Πύλο, ενώ ο Μουτίλμπα παρέμενε αγνοούμενος.

Σύμφωνα με τα ιταλικά δημοσιεύματα, η ευθύνη για την έρευνα πέρασε στις ιταλικές Αρχές επειδή, βάσει της μαρτυρίας της συζύγου, η πτώση του 66χρονου εκτιμάται ότι σημειώθηκε σε ιταλικά χωρικά ύδατα.

Η Ελληνική Ακτοφυλακή ενημέρωσε από την αρχή την ιταλική πλευρά προκειμένου να ξεκινήσει η επιχείρηση.