Σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ – Το Ιράν καταγγέλλει «παραβίαση» της συμφωνίας εκεχειρίας από το Ισραήλ

Το πρακτορείο Fars του Ιράν μετέδωσε ότι σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από τα Στενά του Ορμούζ μετά την «παραβίαση της κατάπαυσης του πυρός» από το Ισραήλ.

Άλλο ιρανικό μέσο, το Press TV,επικαλούμενο μη κατονομαζόμενες πηγές, ανέφερε ότι η Τεχεράνη «θα τιμωρήσει» το Ισραήλ για τις επιθέσεις εναντίον της Χεζμπολάχ του Λιβάνου, «κατά παράβαση της κατάπαυσης του πυρός».

Σύμφωνα εξάλλου με το πρακτορείο Tasnim, που επικαλείται επίσης μη πηγή την οποία δεν κατονομάζει, το Ιράν θα αποσυρθεί από τη συμφωνία εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις στον Λίβανο. Ο τερματισμός του πολέμου σε όλα τα μέτωπα, συμπεριλαμβανομένου και του Λιβάνου, αποτελούσε μέρος της συμφωνίας με τις ΗΠΑ, υποστήριξε, σημειώνοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις του Ιράν «εντοπίζουν στόχους» για να απαντήσουν στις σημερινές επιθέσεις του Ισραήλ στον Λίβανο.