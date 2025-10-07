Στα ύψη οι οφειλές των παρόχων ρεύματος προς τους δήμους – Κίνδυνος για λουκέτο σε κοινωνικές δομές

Διπλό καμπανάκι χτύπησε στη χτεσινή συνεδρίαση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων (ΠΕΔ) Κεντρικής Μακεδονίας, όπου τέθηκαν επί τάπητος δύο μείζονα ζητήματα που απειλούν τη λειτουργία των δήμων: οι παράνομες παρακρατήσεις ανταποδοτικών τελών από εταιρείες ηλεκτρικής ενέργειας και η αβεβαιότητα για τη συνέχιση της χρηματοδότησης σειράς κοινωνικών δομών μετά το 2025.

Σύμφωνα με στοιχεία που παρουσιάστηκαν, οι οφειλές των παρόχων ρεύματος προς τους δήμους φτάνουν σε δυσθεώρητα επίπεδα και αυτό γιατί, παρ’ ότι η νομοθεσία προβλέπει ότι τα δημοτικά τέλη που εισπράττονται μέσω των λογαριασμών ρεύματος πρέπει να αποδίδονται στους ΟΤΑ εντός δύο μηνών, πολλές εταιρείες τα παρακρατούν παράνομα ακόμη και για έναν χρόνο, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα ρευστότητας στα δημοτικά ταμεία.

«Έχει παραγίνει το κακό. Είμαστε έρμαια των εταιρειών είσπραξης των ανταποδοτικών τελών. Αυτά είναι χρήματα που ανήκουν απευθείας στους δήμους. Είναι ανταποδοτικά και χρήματα που καταβάλλουν από το υστέρημά τους οι συμπολίτες μας κάθε μήνα με λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας και πρέπει σε 30 μέρες να αποδίδονται στους δήμους. Δεν εισπράττονται από την εταιρεία. Εισπράττονται για λογαριασμό των δήμων και πρέπει να αποδίδονται άμεσα», ανέφερε ο κ. Καϊτεζίδης, σημειώνοντας πως μόνο στον δήμο Πυλαίας – Χορτιάτη τα έσοδα μειώθηκαν κατά 1,1 εκατ. ευρώ μέσα σε ένα έτος λόγω των καθυστερήσεων αυτών.

Ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας πρότεινε τη δημιουργία ψηφιακής πλατφόρμας στην οποία οι δήμοι θα μπορούν να παρακολουθούν σε πραγματικό χρόνο τις οφειλές των εταιρειών, αλλά και τη θέσπιση ιδιώνυμου ποινικού αδικήματος για όσους παρόχους παρακρατούν τα χρήματα. «Όταν τα ποσά είναι μεγάλα, η υπεξαίρεση είναι σε βαθμό κακουργήματος», είπε χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Οικονομικών Θεσσαλονίκης Γιώργος Αρβανίτης αποκάλυψε ότι μόνο μία εταιρεία οφείλει στον δήμο περισσότερα από 1,5 εκατ. ευρώ από καθυστερήσεις τριών μηνών.

Σήμα κινδύνου για τις κοινωνικές δομές

Στη χτεσινή συνεδρίαση της ΠΕΔ εργαζόμενοι σε κοινωνικές δομές για την αντιμετώπιση της φτώχειας έθεσαν το ζήτημα του κινδύνου διακοπής λειτουργίας των υπηρεσιών αυτών στο τέλος του 2025, οπότε ολοκληρώνεται το ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησής τους. Ο πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων για την Αντιμετώπιση της Φτώχειας Δημήτρης Κνης μετέφερε την κραυγή αγωνίας περίπου 2.200 εργαζομένων σε δομές όπως τα Κοινωνικά Παντοπωλεία και Φαρμακεία, τα Κέντρα Κοινότητας ή τα Υπνωτήρια Αστέγων, ζητώντας παρέμβαση, για να μην υπάρξει κενό στη χρηματοδότηση των δομών.

Το διοικητικό συμβούλιο της ΠΕΔ με ομόφωνη απόφασή του εξέφρασε τη συμπαράστασή του στα αιτήματα των εργαζομένων. «Οι κοινωνίες μπορεί να προχωρούν μπροστά, να ευημερούν, αλλά δεν μπορούν κομμάτια της κοινωνίας να μένουν πίσω. Άρα για αυτούς τους εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά στους ανθρώπους που έχουν περισσότερο την ανάγκη αυτών των υπηρεσιών των δήμων και της πολιτείας, πρέπει να διασφαλίσουμε την προοπτική της εργασίας τους και τις συνθήκες της δουλειάς τους, ώστε να μπορούν να επιτελούν το έργο τους», ανέφερε χαρακτηριστικά ο πρόεδρος της ΠΕΔ Κεντρικής Μακεδονίας.