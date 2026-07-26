Εφιαλτικές διαστάσεις έχει πάρει η τεράστια πυρκαγιά στη νοτιοδυτική Γαλλία που απειλεί πλέον την πόλη του Μπορντό. Πενήντα πέντε χιλιάδες άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει την πόλη, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο ολικής εκκένωσης. Συνολικά οι εκτοπισμένοι φτάνουν τις 300.000, η μεγαλύτερη εκκένωση περιοχών εν καιρώ ειρήνης.

Στην περιοχή της Ζιρόντ έγινε στάχτη μια έκταση 4 φορές το μέγεθος του Παρισιού. Διακόσια σαράντα σπίτια κάηκαν, ενώ 75 πυροσβέστες τραυματίστηκαν.

Στις προσπάθειες κατάσβεσης συμμετέχουν 2.500 πυροσβέστες, 18 εναέρια μέσα – αεροσκάφη κυρίως – 1.500 στρατιωτικό προσωπικό και 1.200 αστυνομικοί, ενώ έρχονται ενισχύσεις από τα βόρεια της χώρας.

Η φωτιά βρίσκεται 15 χλμ. έξω από την κύρια πόλη του Μπορντό, την πρωτεύουσα του γαλλικού κρασιού. Οι φλόγες τρέχουν με 5 χιλιόμετρα την ώρα, τροφοδοτούνται από ανέμους του Ατλαντικού και δεν ξέρει κανείς προς ποια κατεύθυνση θα πάνε.

Στα περίχωρα του Μπορντό οι φλόγες της τεράστιας πυρκαγιάς στη ΝΔ Γαλλία, σκέψεις για εκκένωση της πόλης – Στάχτη ο σιτοβολώνας της κεντρικής Ισπανίας

Ο δήμαρχος της πόλης λέει ότι «οι φλόγες είναι προ των πυλών, παραμένουμε σε επαγρύπνηση, δεν είναι στην ατζέντα αυτήν τη στιγμή η εκκένωση της πόλης, αν και έχουν εκπονηθεί πάρα πολλά σενάρια».

Αλλά και στην Ισπανία η κατάσταση είναι δραματική. Τα μεγάλα μέτωπα βρίσκονται στην αυτονομία της Μαδρίτης, στην περιφέρεια της Άβιλα (ΒΔ της Μαδρίτης) και στο Τολέδο, ενώ υπάρχει και πολύ μεγάλη φωτιά στην Καστεγιόν κοντά στη Βαλένθια, η οποία δοκιμάζει τις αντοχές του κρατικού μηχανισμού.

Μιλώντας για την πυρκαγιά της Άβιλα, η υπουργός Οικολογικής Μετάβασης, Σάρα Αχέσεν, έκανε λόγο για την «σημαντικότερη δασική πυρκαγιά» στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας.

«Σε ό,τι αφορά την Άβιλα, μιλάμε για τη σημαντικότερη δασική πυρκαγιά στην πρόσφατη ιστορία της Ισπανίας», είπε η υπουργός μιλώντας σε δημοσιογράφους στο Ναβαλκαρνέρο, κοντά στη Μαδρίτη.

Τα καλά νέα είναι ότι μέσα στη μέρα, τα πύρινα μέτωπα σε Μαδρίτη, Άβιλα και Τολέδο, θεωρούνται πλέον οριοθετημένα, αν και υπάρχουν ακόμη πολλές ενεργές εστίες.

Τα άσχημα νέα είναι ότι στο Τολέδο, σε μία περιοχή που θεωρείται ο σιτοβολώνας της κεντρικής Ισπανίας, η πύρινη κόλαση πρόλαβε να μετατρέψει σε στάχτη χιλιάδες στρέμματα δασικών και αγροτικών εκτάσεων και δεκάδες σπίτια.

Έχουν απομακρυνθεί σχεδόν 60.000 άνθρωποι. Συνολικά, σχεδόν 30.000 βρίσκονται σε περιοχές και δήμους που έχει επιβληθεί απαγόρευση κυκλοφορίας, ενώ πολλές χιλιάδες άνθρωποι βρίσκονται σε κατ οίκον περιορισμό λόγω της αποπνικτικής ατμόσφαιρας από τον καπνό. Την ίδια στιγμή, 39 οδικές αρτηρίες έχουν κλείσει και πολύς κόσμος δεν μπορεί να μετακινηθεί.

Η Ισπανία έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό Ευρωπαϊκής Πολιτικής Προστασίας στον οποίο έχει κληθεί να συμμετάσχει και η χώρα μας, η οποία έστειλε 33 μέλη προσωπικού, 2 αεροπλάνα Καναντέρ και ένα αεροσκάφος υποστήριξης. Στο τιτάνιο έργο πυρόσβεσης συνδράμουν και οι Ιταλοί με 14 μέλη προσωπικού με 2 Καναντέρ.