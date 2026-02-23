Στα «λευκά» η Νέα Υόρκη: Καμπανάκι για πάνω από 50 εκατοστά χιόνι

Σφοδρή χιονόπτωση πλήττει την Νέα Υόρκη , με τις εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου να καταγράφουν την πόλη «ντυμένη» στα λευκά.

Οι αρχές, μάλιστα, κήρυξαν κατάσταση έκτακτης ανάγκης, απαγορεύοντας την κυκλοφορία και προειδοποιώντας για κορύφωση των χιονοπτώσεων τις επόμενες ώρες.

Η σφοδρή κακοκαιρία σαρώνει την Ανατολική Ακτή των ΗΠΑ, ενώ την ίδια ώρα, σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται και η Φιλαδέλφεια, η Βοστώνη και η Ουάσινγκτον.

Το χιόνι αναμένεται να ξεπεράσει τα 50 εκατοστά σε ορισμένες περιοχές AP

Από την πλευρά του, ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι προειδοποίησε ότι το ύψος του χιονιού ενδέχεται να ξεπεράσει κατά τόπους τα 50 εκατοστά, κάνοντας λόγο για συνθήκες που θα είναι «εξαιρετικά επικίνδυνες».

«Κηρύσσουμε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και απαγορεύουμε την κυκλοφορία από τις 21.00 μέχρι το μεσημέρι της Δευτέρας», δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου, διευκρινίζοντας ότι δρόμοι, αυτοκινητόδρομοι και γέφυρες θα παραμείνουν κλειστοί, με εξαίρεση «ορισμένες επείγουσες και αναγκαίες μετακινήσεις».

«Η πόλη δεν έχει βιώσει κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους εδώ και δέκα χρόνια» AP

Όπως τόνισε, «η πόλη δεν έχει βιώσει κακοκαιρία τέτοιου μεγέθους εδώ και δέκα χρόνια», ενώ κάλεσε τους κατοίκους να αποφύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις.

Το χιόνι αναμένεται να φτάσει τα 45-60 εκατοστά, ενδεχομένως και να ξεπεράσει τα 70 σε ορισμένες περιοχές.