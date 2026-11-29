Με χιόνια στα ορεινά «αποχαιρετά» τη χώρα ο Νοέμβριος, καθώς ο χειμώνας κάνει τη δυναμική του εμφάνιση από τον Έβρο μέχρι τη Φλώρινα, ακόμη και την Πάρνηθα

Στα λευκά έχουν ντυθεί, το Καιμάκτσαλαν, το Πισοδέρι, η Βασιλίτσα, το Ανήλιο, η Λαιλιά, το Βέρμιο – Σέλι, τα 3-5 Πηγάδια και στο Ελατοχώρι.

Ασθενής χιονόπτωση καταγράφεται, σύμφωνα με το snowreport, στον Παρνασσό, τον Χελμό στη Βαθειά Λάκα και στο Βελούχι. Τα καιρικά φαινόμενα συνεχίζονται και σήμερα με βαθμιαία πτώση θερμοκρασίας.

Στον Πετρόλοφο Σουφλίου το «έστρωσε» κατά τη διάρκεια της νύχτας, ενώ άσπρη μέρα ξημέρωσε και για τη Φλώρινα.

Χιόνια ακόμη και στην Πάρνηθα

Σήμερα, Κυριακή (29/11) τοπικά πυκνές χιονοπτώσεις θα σημειωθούν στα ηπειρωτικά ορεινά, σε ημιορεινές περιοχές στα βόρεια και κεντρικά της χώρας και πρόσκαιρα σε περιοχές της βόρειας χώρας με χαμηλό υψόμετρο.

Μάλιστα, στην Πάρνηθα, καθώς και στον Κιθαιρώνα αναμένεται χιονόπτωση το βράδυ.

Υποχρεωτικές αντιολισθητικές

Να σημειωθεί ότι, είναι πλέον υποχρεωτικός ο εφοδιασμός των οχημάτων με αντιολισθητικές αλυσίδες ή άλλα κατάλληλα αντιολισθητικά μέσα σε ολόκληρο το οδικό δίκτυο της Θεσσαλίας, λόγω των επικίνδυνων καιρικών συνθηκών. Το μέτρο αφορά όλες τις κατηγορίες οχημάτων που δεν διαθέτουν ειδικά ελαστικά χιονιού.

Όπως ανακοίνωσε η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας, το μέτρο εφαρμόζεται κατόπιν αποφάσεων των Διευθύνσεων Αστυνομίας Λάρισας, Μαγνησίας, Τρικάλων και Καρδίτσας.

Στόχος είναι η πρόληψη τροχαίων ατυχημάτων και η διασφάλιση της ομαλής κυκλοφορίας των οχημάτων, ενόψει των δυσμενών καιρικών συνθηκών.