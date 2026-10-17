Στα ελληνικά και με Καβάφη ο συγκινητικός αποχαιρετισμός Ιάπωνα διπλωμάτη στην Ελλάδα: «Ευχαριστώ για την καλοσύνη, την ευγένεια και τη φιλοξενία»

Έπειτα από τέσσερα χρόνια διπλωματικής παρουσίας στην Ελλάδα, ο Τακάακι Νεμότο, αναπληρωτής επικεφαλής της πρεσβείας της Ιαπωνίας, επέλεξε να αποχαιρετήσει τη χώρα με ένα προσωπικό μήνυμα στα ελληνικά, στο οποίο συμπεριέλαβε στίχους του Κ. Π. Καβάφη.

Λίγο πριν επιστρέψει στην Ιαπωνία, ο διπλωμάτης εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους Έλληνες φίλους και συναδέλφους που γνώρισε κατά τη διάρκεια της παραμονής του, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στη θερμή υποδοχή και τη φιλοξενία που δέχθηκε.

«Ήρθε η ώρα να αποχωρήσω από την Ελλάδα μετά από 4 χρόνια. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, πολλοί Έλληνες φίλοι και συνάδελφοι με υποδέχθηκαν θερμά. Θα ήθελα να τους ευχαριστήσω από καρδιάς για την καλοσύνη, την ευγένεια και τη φιλοξενία», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, επέλεξε να συνδέσει τον αποχαιρετισμό του με το ποίημα «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον» του Κ. Π. Καβάφη, απαγγέλλοντας στα ελληνικά έναν από τους χαρακτηριστικότερους στίχους του.

«Σαν έτοιμος από καιρό σαν θαρραλέος, αποχαιρέτα την την Αλεξάνδρεια που φεύγει».

«Με τους στίχους του Καβάφη χαραγμένους στην καρδιά μου επιστρέφω στην πατρίδα μου την Ιαπωνία», πρόσθεσε.

Ο Τακάακι Νεμότο δεν παρέλειψε να αναφερθεί και στη διπλωμάτη που θα τον διαδεχθεί, ζητώντας να της προσφερθεί η ίδια υποστήριξη που είχε και ο ίδιος κατά την τετραετή παρουσία του στη χώρα.

«Τη θέση μου θα αναλάβει η κυρία Γιόκιο Μαετζίμα, εξαίρετη και ευγενής συνάδελφος με βαθιά γνώση της ελληνικής γλώσσας. Θα ήθελα να σας παρακαλέσω να της παράσχετε την ίδια στήριξη και εμπιστοσύνη με την οποία με τιμήσατε όλα αυτά τα χρόνια».

Ολοκληρώνοντας το αποχαιρετιστήριο μήνυμά του, ο Ιάπωνας διπλωμάτης ευχήθηκε: «Να είστε όλοι καλά, καλή αντάμωση. Σας ευχαριστώ πολύ».