Στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία στην Ξηροκρήνη ο υφ. Παιδείας Ν. Παπαϊωάννου

Το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς χτύπησε σήμερα το πρωί για 220.000 μαθητές σε 2.400 σχολικές μονάδες στην Κεντρική Μακεδονία. Οι μαθητές και οι μαθήτριες προσήλθαν στα σχολεία τους και μετά την τελετή αγιασμού μπήκαν στις τάξεις, όπου στα θρανία τους βρίσκονταν τα βιβλία τους, τα οποία παρέλαβαν και στη συνέχεια αποχώρησαν.

Παρουσία του υφυπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Νίκου Παπαϊωάννου, τελέστηκε ο αγιασμός στα Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία –το 12ο Γυμνάσιο και στο 16ο Λύκειο Θεσσαλονίκης, στην περιοχή της Ξηροκρήνης.

«Θέλω να πιστεύω ότι η νέα σχολική χρονιά θα είναι μία χρονιά δημιουργίας, στη διάρκεια της οποίας τα παιδιά θα γίνουν καλύτερα, όχι μόνο με τις γνώσεις που θα πάρουν, αλλά και με τις αξίες που θα αποκτήσουν μέσα από την παρουσία τους στο ελληνικό δημόσιο σχολείο», δήλωσε ο υφυπουργός Παιδείας, εξαίροντας και συγχαίροντας τους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη την Ελλάδα για το έργο που παρέχουν, «γιατί όλοι πιστεύουμε ότι τα παιδιά μας και η παιδεία των παιδιών είναι αυτό που μας κρατάει όρθιους, είναι αυτό που θέλουμε έτσι ώστε να προσβλέπουμε σε ένα μέλλον ακόμα καλύτερο, ακόμα πιο φωτεινό». «Βρίσκομαι σήμερα στον αγιασμό δύο Ωνασείων σχολείων -ενός γυμνασίου και λυκείου. Τα Ωνάσεια σχολεία επιχειρούν να συνδυάσουν τον δημόσιο και δωρεάν χαρακτήρα του ελληνικού σχολείου με υψηλού επιπέδου κτιριακές υποδομές, με νέες ψηφιακές πλατφόρμες, με ειδικά εργαστήρια, αλλά κυρίως με διευρυμένες μαθησιακές ευκαιρίες. Τα Ωνάσεια σχολεία, πέρα από την γενικότερη εικόνα που παρουσιάζουν κτιριολογικά, εργαστηριακά αλλά και με το ωρολόγιο πρόγραμμα τους, δίνουν την δυνατότητα μιας ευρύτερης παιδείας στα παιδιά που φοιτούν και μέσω των ομίλων, κάτι το οποίο είναι πρωτοποριακό και είναι κάτι που βοηθά στην ολοκλήρωση των παιδιών -ανάλογα με την ηλικία- ως προσωπικοτήτων», ανέφερε ο κ. Παπαϊωάννου.

«Είναι εξαιρετικά μεγάλη τιμή και χαρά για εμάς που βρισκόμαστε στην Ξηροκρήνη, στο δημόσιο Ωνάσειο Σχολείο, το οποίο βοηθήσαμε να ανακατασκευαστεί και να εμπλουτιστεί το περιεχόμενό του. Ευχόμαστε καλή πρόοδο και καλή σχολική χρονιά. Θεωρούμε ότι αυτή η παρέμβασή μας, σε συνεργασία πάντα με την Πολιτεία στο κομμάτι της Παιδείας, θα είναι εξαιρετικά αποδοτική και θα βοηθήσει τα παιδιά να πάνε ακόμα πιο μπροστά», δήλωσε ο διευθυντής Επικοινωνίας του Ιδρύματος Ωνάση, Δημήτρης Δρίβας.

«Έχουμε ήδη μια πρώτη χρόνια εμπειρίας πίσω μας και έχουμε μπροστά μας μια νέα χρονιά αλλαγών, νέων δυνατοτήτων, αλλά και καθημερινής δουλειάς από μαθητές, εκπαιδευτικούς και όλους όσους στηρίζουν τη λειτουργία του σχολείου. Φέτος, στα πρώτα 12 Δημόσια Ωνάσεια Σχολεία προστίθενται ακόμα 8 σχολικές μονάδες και γίνονται συνολικά 20, τα δημόσια γυμνάσια και Λύκεια, που αποτελούν πλέον μέρος αυτής της κοινής εκπαιδευτικής προσπάθειας μεταξύ του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού και του Ιδρύματος Ωνάση», δήλωσε ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου Ωνάση, Μιχάλης Γιαλούρης.

«Για μας μεγαλύτερη σημασία έχει το τι συμβαίνει καθημερινά μέσα σε κάθε σχολείο, στις αίθουσες και τα εργαστήρια, στους ομίλους, στις συζητήσεις μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικών, στις ευκαιρίες που δίνονται σε κάθε παιδί να δοκιμάσει κάτι καινούργιο, να καλλιεργήσει τις δεξιότητές του και να καταλάβει τι ενδιαφέρει το κάθε παιδί πραγματικά», προσέθεσε.

Οι διορισμοί και οι νέες σχολικές υποδομές

Η έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς βρίσκει τα σχολεία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας με 28.000 εκπαιδευτικούς, εκ των οποίων 300 νεοδιορισθέντες και 5.000 που διορίστηκαν ως αναπληρωτές στην α’ φάση των προσλήψεων, με τη β’ φάση της διαδικασίας να αναμένεται να δρομολογηθεί έως το τέλος του μήνα, με την καταγραφή των όποιων κενών προκύψουν εκτάκτως.

Σε ό,τι αφορά τις σχολικές υποδομές, υπενθυμίζεται ότι την περασμένη Παρασκευή παραδόθηκαν τέσσερα από τα 17 σχολεία που κατασκευάστηκαν στην Κεντρική Μακεδονία μέσω ΣΔΙΤ, άλλα έξι θα παραδοθούν στη συμβατική ημερομηνία παράδοσης που είναι η 31η Οκτωβρίου και τα υπόλοιπα λίγες εβδομάδες αργότερα, στο πλαίσιο των νόμιμων προβλεπόμενων παρατάσεων, ώστε συνολικά 5.000 μαθητές σε 9 δήμους της Κεντρικής Μακεδονίας να φοιτήσουν στα νέα υπερσύγχρονα κτίρια με βιοκλιματικό σχεδιασμό. Παράλληλα στο πλαίσιο της β’ φάσης του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου» στην Κεντρική Μακεδονία ανακαινίστηκαν φέτος το καλοκαίρι 27 σχολεία, εκ των οποίων τα 21 στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώνεται, τέλος, ότι 1ο Πρότυπο Θεσσαλονίκης και το Πειραματικό ΓΕΛ Πανεπιστημίου Μακεδονίας περιλαμβάνονται στα 11 δημόσια σχολεία της επικράτειας όπου κατά τη νέα σχολική χρονιά, θα υλοποιηθεί για πρώτη φορά το πρόγραμμα του Διεθνούς Απολυτηρίου (ΙΒ).

Πηγή: ΑΠΕ ΜΠΕ