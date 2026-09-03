Στα χρώματα της 90ης ΔΕΘ το κτίριο της ΕΥΑΘ Παγίων

Στον ρυθμό της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μπαίνει σταδιακά η πόλη, με δημόσια κτίρια, οργανισμούς και κεντρικά σημεία να φωταγωγούνται ενόψει των εγκαινίων της μεγάλης διοργάνωσης.

Ανάμεσά τους ξεχωρίζει το κτίριο της ΕΥΑΘ Παγίων, στη Ν. Ζέρβα 12, το οποίο τις βραδινές ώρες αποκτά εντελώς διαφορετική όψη, καθώς η ιδιαίτερη γεωμετρική πρόσοψή του «ντύνεται» διαδοχικά με έντονα χρώματα.

Κόκκινο, μπλε, πράσινο, μοβ και ροζ εναλλάσσονται πάνω στα τριγωνικά στοιχεία της πρόσοψης.

Η φωταγώγηση γίνεται στο πλαίσιο του σημαιοστολισμού της Θεσσαλονίκης για τα εγκαίνια της 90ης ΔΕΘ, η οποία θα πραγματοποιηθεί από τις 5 έως τις 13 Σεπτεμβρίου 2026.

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