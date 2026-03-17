Στα χέρια του Τραμπ η επιλογή: Ποικίλλουν οι εισηγήσεις για την έξοδο από τον πόλεμο στο Ιράν

Στρατηγικές εξόδου από τον πόλεμο στο Ιράν έχουν καταρτίσει Αμερικανοί αξιωματούχοι, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο στον Ντόναλντ Τραμπ τη δυνατότητα να τερματίσει τη στρατιωτική σύγκρουση όποτε το επιλέξει, όπως αποκάλυψαν στο NBC News έξι πηγές με γνώση επί των σχεδίων.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις πληροφορίες, υπάρχουν λεπτομερή σενάρια τόσο για τον τερματισμό της επιχείρησης όσο και για περαιτέρω κλιμάκωση, εάν ο Λευκός Οίκος αποφασίσει να εντείνει την πίεση προς την Τεχεράνη. Μέχρι στιγμής, ο Τραμπ δεν έχει επιλέξει να χρησιμοποιήσει καμία από αυτές τις οδούς απεμπλοκής.

Τι ανέφερε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Καρολάιν Λέβιτ, δήλωσε σε ανακοίνωσή της ότι ο Τραμπ και το Πεντάγωνο είχαν προβλέψει ένα αρχικό χρονικό διάστημα τεσσάρων έως έξι εβδομάδων «για την πλήρη επίτευξη των σαφών στρατιωτικών στόχων».

«Ο αμερικανικός στρατός κάνει εξαιρετική δουλειά και αυτό το χρονοδιάγραμμα παραμένει σε ισχύ. Τελικά, η επιχείρηση θα ολοκληρωθεί όταν ο αρχιστράτηγος κρίνει ότι οι στόχοι έχουν επιτευχθεί πλήρως και οι απειλές που θέτει το Ιράν έχουν εξαλειφθεί», είπε.

Ωστόσο, οι στρατηγικές εξόδου αποκτούν πλέον ιδιαίτερη σημασία, καθώς η κυβέρνηση βρίσκεται αντιμέτωπη με την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, ενώ ταυτόχρονα εντείνονται οι αμφιβολίες για το αν το Ιράν θα παραδώσει οικειοθελώς τα όπλα και θα συμφωνήσει με τους όρους των ΗΠΑ.

Ρευστό το χρονοδιάγραμμα

Παρά τη δήλωση της Λέβιτ, αξιωματούχοι σημειώνουν ότι το χρονοδιάγραμμα παραμένει εξαιρετικά ρευστό. «Η εκτίμηση για τη διάρκεια του πολέμου μπορεί να αλλάζει καθημερινά», ανέφερε μία πηγή, αναφερόμενη στις διαρκώς μεταβαλλόμενες συνθήκες στο πεδίο και στην αβεβαιότητα γύρω από το ενδεχόμενο παράδοσης του ιρανικού καθεστώτος.

Οι στρατηγικές εξόδου αποκτούν ακόμη μεγαλύτερη βαρύτητα, καθώς η αμερικανική κυβέρνηση καλείται να διαχειριστεί, τόσο την άνοδο των τιμών του πετρελαίου, όσο και τις αυξανόμενες αμφιβολίες για το αν η Τεχεράνη θα καταθέσει οικειοθελώς τα όπλα και θα αποδεχθεί τους όρους των ΗΠΑ.