Στα χέρια ΚΕΔΕ και ΕΝΠΕ ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας – Ζήτημα ημερών η δημόσια διαβούλευση

Στα χέρια δημάρχων και περιφερειαρχών μέσω των συλλογικών οργάνων της αυτοδιοίκησης βρίσκεται πλέον ο νέος αυτοδιοικητικός κώδικας, που φέρει την υπογραφή του υπουργού Εσωτερικών Θοδωρή Λιβάνιου. Μετά την κατάθεση των τελικών προσχεδίων στην Κεντρική Ένωση Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) και στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας (ENΠΕ), είναι πλέον ζήτημα ημερών η ανάρτηση του κώδικα για δημόσια διαβούλευση. Σύμφωνα με πληροφορίες, επιβεβαιώνεται ο σχεδιασμός για εκλογή δημάρχων και περιφερειαρχών σε έναν γύρο με ποσοστό 42% και για διενέργεια των αυτοδιοικητικών εκλογών την τελευταία Κυριακή Νοεμβρίου κάθε πέντε χρόνια.