Στα Χανιά η Πριγκίπισσα Άννα για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης

Στα Χανιά θα βρίσκεται σήμερα και αύριο η Πριγκίπισσα Άννα, συμμετέχοντας στις εκδηλώσεις μνήμης για την 85η επέτειο της Μάχης της Κρήτης.

Η αδελφή του βασιλιά Καρόλου βρίσκεται στη χώρα μας , εκπροσωπώντας επίσημα το Ηνωμένο Βασίλειο στις επετειακές εκδηλώσεις.

Η βασιλική πριγκίπισσα έγινε δεκτή από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνο Τασούλα, ο οποίος αναφέρθηκε ιδιαίτερα στον σπουδαίο ρόλο που διαδραμάτισε η μάχη στον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο και στον αγώνα κατά του ναζισμού.

Η πριγκίπισσα Άννα επισκέφθηκε στη συνέχεια το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, όπου και ενημερώθηκε για την ετοιμότητα και το συντονισμό που απαιτείται σε περιπτώσεις κρίσεων και φυσικών καταστροφών.

Η πριγκίπισσα παρακάθισε σε επίσημο γεύμα προς τιμήν της που διοργάνωσε η Ένωση Ελλήνων Εφοπλιστών.