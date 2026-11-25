Σε 605 εκατ. ευρώ εκτιμάται το συνολικό κόστος των νέων μόνιμων μέτρων για το 2026, σύμφωνα με τον Πολυετή Δημοσιονομικό Προγραμματισμό 2027-2030 που παρουσιάστηκε σήμερα 25/11 στο υπουργικό συμβούλιο, ενώ το κόστος αναμένεται να αγγίξει τα 2,28 δισ. ευρώ για το 2027 και τα 3,6 δισ. ευρώ έως το 2030.

Επιπλέον, τα μόνιμα μέτρα που είχαν θεσμοθετηθεί έως τον Σεπτέμβριο και υλοποιούνται από τις αρχές του 2026, έχουν δημοσιονομικό κόστος το οποίο εκτιμάται σε 3,66 δισ. ευρώ το 2026 και σε 5,52 δισ. ευρώ το 2027 που αυξάνεται σταδιακά σε 8,3 δισ. ευρώ έως το 2030.

Στον ΠΔΠ 2027-2030 περιλαμβάνονται επίσης παρεμβάσεις ενίσχυσης των δημοσίων εσόδων ύψους 182 εκατ. ευρώ για το 2026 και 468 εκατ. ευρώ για το 2027 και επόμενα έτη.

Το συνολικό κόστος των κυριότερων μόνιμων δημοσιονομικών παρεμβάσεων εκτιμάται σε 4,08 δισ. ευρώ το 2026 και αυξάνεται σταδιακά σε 7,3 δισ. ευρώ το 2027, 8,86 δισ. ευρώ το 2028, 10,56 δισ. ευρώ το 2029 και 11,45 δισ. ευρώ το 2030.

Τι φέρνει ο Πολυετής Δημοσιονομικός Προγραμματισμός 2027-2030

Ορισμένες από τις παρεμβάσεις που αφορούν τα έτη 2028 και επόμενα περιλαμβάνουν:

την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ τον Ιανουάριο του 2028 με παράλληλη οριζόντια αύξηση των μισθών των δημοσίων υπαλλήλων και αυξήσεις κατ’ έτος σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στη νομοθεσία,

την σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος νομικών προσώπων και στην Περιφέρεια Αττικής,

τη μείωση της προκαταβολής φόρου από 55% σε 50% για τους ελεύθερους επαγγελματίες από το φορολογικό έτος 2027 και τη σταδιακή μείωση κατά 5% ετησίως της προκαταβολής φόρου για τα νομικά πρόσωπα από το φορολογικό έτος 2028 ώστε από 80% σήμερα σταδιακά να μειωθεί στο 50%,

τη διενέργεια επιταχυνόμενων αποσβέσεων σε 6 έτη, από 10 έτη που ισχύει σήμερα, για επενδύσεις σε μηχανολογικό εξοπλισμό των επιχειρήσεων,

την ετήσια αναπροσαρμογή των αναπηρικών επιδομάτων με βάση τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ και του πληθωρισμού,

την παράταση εφαρμογής ενός πλέγματος μέτρων που έχουν υιοθετηθεί για την αντιμετώπιση του στεγαστικού ζητήματος, όπως η τριετής απαλλαγή από τον φόρο κενών ακινήτων που ενοικιάζονται, η μείωση του φόρου εισοδήματος για δαπάνες αναβάθμισης κτηρίων και η απαλλαγή από τον ΦΠΑ για τα νέα κτήρια,

τη λειτουργία του Κουμπαρά για τη νέα Γενιά με νέα βρέφη που θα εντάσσονται ετησίως,

την ετήσια αύξηση των συντάξεων χωρίς τον συμψηφισμό της προσωπικής διαφοράς,

την ετήσια καταβολή της ενίσχυσης των συνταξιούχων, ατόμων με αναπηρία και ανασφάλιστων υπερηλίκων ύψους 400 ευρώ, της επιστροφής ενοικίου και του δώρου Χριστουγέννων των δημοσίων υπαλλήλων ύψους 500 ευρώ,

την εφαρμογή πλέγματος επενδύσεων και παρεμβάσεων για τη σταδιακή μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας κατά 30% την περίοδο 2027-2029,

την επέκταση ορίου φαρμακευτικής δαπάνης κατά 100 εκατ. ετησίως επιπλέον την αύξησης βάσει ΑΕΠ και επιστροφή επενδυτικού R&D Clawback σε ύψος 200 εκατ. ευρώ ανά διετία,

την αύξηση ετησίως του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων κατά 1,2 δισ. ευρώ το 2028 και επιπλέον 1 δισ. ευρώ κάθε επόμενο έτος.

Σημειώνεται πως οι μεσοπρόθεσμες προβλέψεις για τη μεγέθυνση της ελληνικής οικονομίας που αποτυπώνονται στον ΠΔΠ 2027-2030 είναι αναθεωρημένες προς τα άνω για τα έτη 2027-2029 σε σχέση με τις προβλέψεις του ΠΔΠ 2026-2029 (Νοέμβριος 2025).

Πιο συγκεκριμένα, στον ΠΔΠ 2026-2029 η πρόβλεψη του ρυθμού αύξησης του πραγματικού ΑΕΠ ανερχόταν σε 1,7% για το 2027, 1,6% για το 2028 και 1,3% για το 2029.

Στον ΠΔΠ 2027-2029 οι προβλέψεις αυτές έχουν αναθεωρηθεί προς τα άνω σε 2,3% (+0,6 ποσοστιαίες μονάδες) για το 2027, 2,1% (+0,5) για το 2028 και 2,1% (+0,8) για το 2029. Στην ανοδική αναθεώρηση έχουν συνεισφέρει κυρίως τα μέτρα πολιτικής που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ 2026 με ορίζοντα το 2030 και η διάθεση σημαντικά αυξημένων πόρων για το ΑΠΔΕ σε σχέση με τις προβλέψεις του ΠΔΠ 2026-2029.

Τα έτη 2027-2030 το δημοσιονομικό αποτέλεσμα παρουσιάζει ανθεκτικότητα και με οριακές διακυμάνσεις, κινείται σε θετικό έδαφος, με μικρά πλεονάσματα και παραμένει σημαντικά υψηλότερο από την τιμή αναφοράς -3% του ΑΕΠ του Συμφώνου Σταθερότητας.

Το πρωτογενές αποτέλεσμα εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο +3,2% του ΑΕΠ για το 2027 και διατηρείται κατά μέσο όρο στο +3% του ΑΕΠ για τα επόμενα έτη 2028-2030.

Το χρέος της γενικής κυβέρνησης εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 128,5% ως ποσοστό του ΑΕΠ στο τέλος του 2027, έναντι 135,8% ως ποσοστό του ΑΕΠ το 2026.

Για το τέλος του 2028, το χρέος της γενικής κυβέρνησης προβλέπεται ότι θα διαμορφωθεί στο 121,3% ως ποσοστό του ΑΕΠ, παρουσιάζοντας μείωση κατά 7,2 ποσοστιαίες μονάδες του ΑΕΠ έναντι του 2027. Το 2030 το Χρέος Γενικής Κυβέρνησης αναμένεται να προσεγγίσει το 110% του ΑΕΠ.