Στα 3,6 δισ. ευρώ οι εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026

Στα 3,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026, καταγράφοντας μείωση 11,9% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025. Στον αντίποδα, οι εισαγωγές της χώρας σημείωσαν επίσης πτώση κατά 7,4%.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €3.633,2 εκατ. τον Ιανουάριο του 2026 έναντι €4.124,3 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025. Η μεταβολή διαμορφώθηκε σε -11,9%, δηλαδή σε -491,1 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €516,8 εκατ., δηλαδή -7,4%, και από €6.958,3 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκαν σε €6.441,5 εκατ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά €25,7 εκατ., δηλαδή -0,9%, και διαμορφώθηκε σε €-2.808,3 εκατ. έναντι €-2.834,0 εκατ. πέρυσι.

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών εμφανίζει σημαντικές διαφορές με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €2.948,6 εκατ. τον Ιανουάριο του 2026 έναντι €2.948,8 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025 μειωμένες κατά €103,2 εκατ., δηλαδή 3,5% και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε €4.886,0 εκατ., μειωμένες και αυτές κατά €247,5 εκατ., δηλαδή 4,8%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €144,3 εκατ., δηλαδή 6,6% και ανήλθε σε €-2.040,4 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν 26* Ιαν 25* Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Εξαγωγές 2.845,6 2.948,8 -103,2 -3,5% Εισαγωγές 4.886,0 5.133,5 -247,5 -4,8% Εμπορικό Ισοζύγιο -2.040,4 -2.184,7 144,3 -6,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, αύξηση καταγράφηκε μόνο στον κλάδο των τροφίμων, κατά €29,4 εκατ. ή 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα, οι περισσότεροι κλάδοι παρουσίασαν μείωση. Συγκεκριμένα, τα βιομηχανικά προϊόντα μειώθηκαν κατά €39,5 εκατ. ή -6,9%, τα χημικά κατά €31,6 εκατ. ή -6,2%, ενώ σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο κλάδος των μηχανημάτων–οχημάτων κατά €40,5 εκατ. ή -12,2%. Μείωση κατέγραψαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €5,8 εκατ. ή -2,2%, οι πρώτες ύλες κατά €6,7 εκατ. ή -4,7%, καθώς και ο κλάδος των ποτών και καπνών κατά €13,3 εκατ. ή -10,9%. Παράλληλα, οι εξαγωγές λιπών και ελαίων υποχώρησαν κατά €22,1 εκατ. ή -20,8%. Τέλος, ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, της τάξεως των €354,7 εκατ. ή -26,7%, διαμορφούμενος σε €975,2 εκατ. από €1.329,9 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025.

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν 26* Ιαν 25* Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25 Τρόφιμα 760,0 730,6 29,4 4,0% Βιομηχανικά 535,9 575,4 -39,5 -6,9% Χημικά 474,7 506,3 -31,6 -6,2% Μηχ/τα-Οχήματα 291,8 332,3 -40,5 -12,2% Διάφ. Βιομηχανικά 262,1 267,9 -5,8 -2,2% Πρώτες Ύλες 136,0 142,7 -6,7 -4,7% Ποτά-Καπνά 108,2 121,5 -13,3 -10,9% Λίπη-Έλαια 84,4 106,5 -22,1 -20,8% Μη ταξινομημένα 4,9 8,8 -3,9 -44,5% Πετρελαιοειδή 975,2 1.329,9 -354,7 -26,7% Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.658,0 2.792,0 -134,0 -4,8% Σύνολο** 3.633,2 4.122,0 -488,8 -11,9%

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, το 60,8% των ελληνικών προϊόντων απεστάλη σε κράτη-μέλη της ΕΕ (27), ενώ το 39,2% σε Τρίτες Χώρες με τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιανουάριο του 2025 να ανέρχονται σε 54,8% για την ΕΕ (27) και 45,2% για τις Τρίτες Χώρες.