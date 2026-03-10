ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Στα 3,6 δισ. ευρώ οι εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026

από Team MyPortal.gr
Δημοσιεύθηκε από Team MyPortal.gr
sms

Στα 3,63 δισ. ευρώ διαμορφώθηκαν οι ελληνικές εξαγωγές τον Ιανουάριο του 2026, καταγράφοντας μείωση 11,9% συγκριτικά με τον Ιανουάριο του 2025. Στον αντίποδα, οι εισαγωγές της χώρας σημείωσαν επίσης πτώση κατά 7,4%.

Πιο αναλυτικά και σύμφωνα με τα στοιχεία εξαγωγών που ανακοίνωσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή και τα οποία επεξεργάστηκε το ΙΕΕΣ του ΣΕΒΕ, η αξία των ελληνικών εξαγωγών ανήλθε σε €3.633,2 εκατ. τον Ιανουάριο του 2026 έναντι €4.124,3 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025. Η μεταβολή διαμορφώθηκε σε -11,9%, δηλαδή σε -491,1 εκατ. ευρώ.

Οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά €516,8 εκατ., δηλαδή -7,4%, και από €6.958,3 εκατ. πέρυσι διαμορφώθηκαν σε €6.441,5 εκατ. φέτος, ενώ το εμπορικό έλλειμμα περιορίστηκε κατά €25,7 εκατ., δηλαδή -0,9%, και διαμορφώθηκε σε €-2.808,3 εκατ. έναντι €-2.834,0 εκατ. πέρυσι.

Η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών άνευ πετρελαιοειδών εμφανίζει σημαντικές διαφορές με τις εξαγωγές να ανέρχονται σε €2.948,6 εκατ. τον Ιανουάριο του 2026 έναντι €2.948,8  εκατ. τον Ιανουάριο του 2025 μειωμένες κατά €103,2 εκατ., δηλαδή 3,5% και τις εισαγωγές να ανέρχονται σε €4.886,0 εκατ., μειωμένες και αυτές κατά €247,5 εκατ., δηλαδή 4,8%. Το εμπορικό έλλειμμα μειώθηκε κατά €144,3 εκατ., δηλαδή 6,6% και ανήλθε σε €-2.040,4 εκατ.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών, χωρίς πετρελαιοειδήΙανουάριος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν 26* Ιαν 25* Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25
Εξαγωγές 2.845,6 2.948,8 -103,2 -3,5%
Εισαγωγές 4.886,0 5.133,5 -247,5 -4,8%
Εμπορικό Ισοζύγιο -2.040,4 -2.184,7 144,3 -6,6%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση, *προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

Αναλύοντας τις εξαγωγικές επιδόσεις ανά κλάδο, αύξηση καταγράφηκε μόνο στον κλάδο των τροφίμων, κατά €29,4 εκατ. ή 4,0% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Αντίθετα, οι περισσότεροι κλάδοι παρουσίασαν μείωση. Συγκεκριμένα, τα βιομηχανικά προϊόντα μειώθηκαν κατά €39,5 εκατ. ή -6,9%, τα χημικά κατά €31,6 εκατ. ή -6,2%, ενώ σημαντική υποχώρηση σημείωσε ο κλάδος των μηχανημάτων–οχημάτων κατά €40,5 εκατ. ή -12,2%. Μείωση κατέγραψαν επίσης τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα κατά €5,8 εκατ. ή -2,2%, οι πρώτες ύλες κατά €6,7 εκατ. ή -4,7%, καθώς και ο κλάδος των ποτών και καπνών κατά €13,3 εκατ. ή -10,9%. Παράλληλα, οι εξαγωγές λιπών και ελαίων υποχώρησαν κατά €22,1 εκατ. ή -20,8%. Τέλος, ο κλάδος των πετρελαιοειδών κατέγραψε τη μεγαλύτερη πτώση, της τάξεως των €354,7 εκατ. ή -26,7%, διαμορφούμενος σε €975,2 εκατ. από €1.329,9 εκατ. τον Ιανουάριο του 2025.

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, Ιανουάριος 2025/2026

(ποσά σε εκατ. ευρώ) Ιαν 26* Ιαν 25* Διαφορά 26/25 ΕΤ 26/25
Τρόφιμα 760,0 730,6 29,4 4,0%
Βιομηχανικά 535,9 575,4 -39,5 -6,9%
Χημικά 474,7 506,3 -31,6 -6,2%
Μηχ/τα-Οχήματα 291,8 332,3 -40,5 -12,2%
Διάφ. Βιομηχανικά 262,1 267,9 -5,8 -2,2%
Πρώτες Ύλες 136,0 142,7 -6,7 -4,7%
Ποτά-Καπνά 108,2 121,5 -13,3 -10,9%
Λίπη-Έλαια 84,4 106,5 -22,1 -20,8%
Μη ταξινομημένα 4,9 8,8 -3,9 -44,5%
Πετρελαιοειδή 975,2 1.329,9 -354,7 -26,7%
Σύνολο χωρίς πετρελαιοειδή** 2.658,0 2.792,0 -134,0 -4,8%
Σύνολο** 3.633,2 4.122,0 -488,8 -11,9%

Πηγές: ΕΛΣΤΑΤ-Eurostat, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

*Προσωρινά στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ

**Οι διαφορές στο σύνολο προκύπτουν από τον τρόπο υπολογισμού των εξαγωγών ανά κλάδο

Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς, το 60,8% των ελληνικών προϊόντων απεστάλη σε κράτη-μέλη της ΕΕ (27), ενώ το 39,2% σε Τρίτες Χώρες με τα αντίστοιχα ποσοστά τον Ιανουάριο του 2025 να ανέρχονται σε 54,8% για την ΕΕ (27) και 45,2% για τις Τρίτες Χώρες.

FacebookTwitterLinkedinEmail