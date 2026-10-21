Στα 194 δισ. ευρώ η πρόταση του ΕΚ για τον προϋπολογισμό της ΕΕ το 2027 – Οι προτεραιότητες

Συνολικό προϋπολογισμό 194 δισ. ευρώ προτείνει για το 2027 το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ενόψει των διαπραγματεύσεων με τις κυβερνήσεις της ΕΕ, αυξάνοντας τον «λογαριασμό» κατά 1,17 δισ. ευρώ σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

«Παρά τους οικονομικούς και γεωπολιτικούς περιορισμούς και τον αυξανόμενο πολιτικό κατακερματισμό, το Κοινοβούλιο βρήκε κοινό τόπο σε έναν προϋπολογισμό που δίνει προτεραιότητα στους ανθρώπους: σπουδαστές, ερευνητές, ασθενείς, νέοι αγρότες και κοινότητες στα ανατολικά σύνορα της Ευρώπης» δήλωσε ο Nils Ušakovs, γενικός εισηγητής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2027, ο οποίος «πέρασε» από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σήμερα 21/10.

Έρευνα, υποδομές, υγεία και εκπαίδευση

Για την τόνωση της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας, της καινοτομίας και της διασυνοριακής συνδεσιμότητας, οι ευρωβουλευτές επιθυμούν να αυξήσουν τη χρηματοδότηση για το πρόγραμμα «Ορίζοντας Ευρώπη» κατά 63 εκατ. ευρώ, για τα δίκτυα μεταφορών και ενέργειας κατά 260 εκατ. ευρώ και για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων κατά 31,5 εκατ. ευρώ. Οι ευρωβουλευτές προτείνουν επίσης αύξηση κατά 50 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα EU4Health και κατά 96 εκατ. ευρώ για το Erasmus+.

Αγροτική παραγωγή, περιβάλλον και πολιτική προστασία

Το ΕΚ πιέζει για αύξηση της χρηματοδότησης κατά 85 εκατ. ευρώ για το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Εγγυήσεων, συμπεριλαμβανομένων 20 εκατ. ευρώ για τους αγρότες νεαρής ηλικίας, καθώς και επιπλέον 85 εκατ. ευρώ για το πρόγραμμα LIFE. Για την καλύτερη αντιμετώπιση των φυσικών καταστροφών, επιθυμούν να αυξήσουν κατά 80 εκατ. ευρώ τη χρηματοδότηση του μηχανισμού πολιτικής προστασίας.

Διαχείριση συνόρων, Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονία και η θέση της ΕΕ στον κόσμο

Για να ενισχυθεί η ικανότητα της ΕΕ να διαχειρίζεται τη μετανάστευση και να προστατεύει τα εξωτερικά της σύνορα, οι ευρωβουλευτές προτείνουν αύξηση της χρηματοδότησης για το Ταμείο Ασύλου, Μετανάστευσης και Ένταξης κατά 20 εκατ. ευρώ και για το Μέσο για τη Διαχείριση των Συνόρων και των Θεωρήσεων κατά 40 εκατ. ευρώ. Για τη στρατιωτική κινητικότητα απαιτούν επιπλέον 20 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση για τη Νότια Γειτονία αναμένεται να αυξηθεί κατά 60 εκατ. ευρώ και κατά 30 εκατ. ευρώ για την Ανατολική Γειτονία, με επιπλέον 40 εκατ. ευρώ για ανθρωπιστική βοήθεια.