Στα 100 ευρώ/βαρέλι το brent – Σενάρια για παράκαμψη των Στενών του Ορμούζ

Η τιμή του αργού πετρελαίου Brent κυμάνθηκε γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι την Τετάρτη μετά από πέντε συνεχόμενες συνεδριάσεις απωλειών, καθώς η Σαουδική Αραβία ετοιμάζεται να επανεκκινήσει τις εξαγωγές μέσω του κρίσιμου αγωγού Ανατολής-Δύσης τις επόμενες ημέρες, επιτρέποντας ενδεχομένως στο βασίλειο να παρακάμψει το αμφισβητούμενο Στενό του Ορμούζ και να αυξήσει τις εξερχόμενες αποστολές.

Ταυτόχρονα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν μια «πολύ παραγωγική» συνάντηση με Ιρανούς απεσταλμένους και υπέδειξε ότι σχεδιάζονται περαιτέρω συνομιλίες, παρά τη σκληρή ρητορική του προς την Τεχεράνη κατά τη διάρκεια ομιλίας του στα Ηνωμένα Έθνη.

Εν τω μεταξύ, το API ανέφερε αύξηση 1,8 εκατομμυρίων βαρελιών στα εθνικά αποθέματα αργού πετρελαίου, ενώ τα αποθέματα βενζίνης και αποσταγμάτων μειώθηκαν.

Οι επενδυτές αναμένουν τώρα τα επίσημα στοιχεία της Υπηρεσίας Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ αργότερα την Τετάρτη για περαιτέρω ενδείξεις των συνθηκών προσφοράς και ζήτησης.