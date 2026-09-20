Στα 1,50 ευρώ/κιλό η πρόταση των παραγωγών για την ελιά ΠΟΠ Χαλκιδικής

Τιμή 1,50 ευρώ το κιλό για την κατηγορία των 110 τεμαχίων προτείνουν οι Αγροτικοί Συνεταιρισμοί και οι Ομάδες Παραγωγών επιτραπέζιας ελιάς Χαλκιδικής, δίνοντας παράλληλα διορία έως το απόγευμα της Δευτέρας 21/9 στις μεταποιητικές επιχειρήσεις να ανακοινώσουν βελτιωμένους τιμοκαταλόγους. Σε διαφορετική περίπτωση, προαναγγέλλουν νομικές κινήσεις.

Η προαναφερόμενη απόφαση ελήφθη στην αποψινή συνέλευση των Αγροτικών Συνεταιρισμών και των Ομάδων Παραγωγών της Χαλκιδικής, με βασικό αντικείμενο την τιμολόγηση της φετινής παραγωγής και την ανάγκη να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της καλλιέργειας.

Όπως δήλωσε στο ΑΠΕ-ΜΠΕ ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Νέων Σιλάτων Χαλκιδικής, Δημήτρης Παπαδάκης, οι παραγωγοί αποφάσισαν να δώσουν περιθώριο στις μεταποιητικές επιχειρήσεις μέχρι και τη Δευτέρα 21/9 το απόγευμα, προκειμένου να επανέλθουν με βελτιωμένες τιμές. «Σε διαφορετική περίπτωση θα κινηθούμε νομικά», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Παπαδάκης, επισημαίνοντας ότι το θέμα αφορά πλέον την ίδια την επιβίωση της καλλιέργειας της ελιάς Χαλκιδικής.

Η πρόταση των παραγωγών για τιμή 1,50 ευρώ ανά κιλό στην κατηγορία των 110 τεμαχίων βρίσκεται στο επίκεντρο της απόφασης. Οι Συνεταιρισμοί και οι Ομάδες Παραγωγών ζητούν από τις επιχειρήσεις που έχουν ήδη ανακοινώσει τιμοκαταλόγους να τους επανεξετάσουν και να προχωρήσουν σε νέες, βελτιωμένες τιμές, ενώ καλούν όσες δεν έχουν ακόμη εκδώσει τιμοκαταλόγους να μην το πράξουν χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συνεννόηση με την πλευρά των παραγωγών.

Οι παραγωγοί υπογραμμίζουν ότι η ενότητα του κλάδου είναι απαραίτητη για τη διασφάλιση ομαλών σχέσεων μεταξύ αγροτών και εμπόρων, με στόχο η καλλιέργεια να παραμείνει οικονομικά βιώσιμη και τα επόμενα χρόνια.

Στο ίδιο πλαίσιο, αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο προσφυγής στις προβλέψεις του Ν. 4492/2017 για τη διακίνηση νωπών και ευαλλοίωτων αγροτικών προϊόντων. Όπως επισημαίνουν, η σχετική νομοθεσία προβλέπει κανόνες για την τιμολόγηση και δεν επιτρέπει πρακτικές όπως η παρατεταμένη διατήρηση της λεγόμενης «ανοιχτής τιμής» ή η καθυστέρηση στην τιμολόγηση.

Την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου και τον έλεγχο πιθανών παραβάσεων έχουν, μεταξύ άλλων, η Επιτροπή Καταπολέμησης Αθέμιτων Εμπορικών Πρακτικών του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και η Επιτροπή Ανταγωνισμού.

Η κινητοποίηση των παραγωγών αφορά ένα προϊόν με ιδιαίτερη σημασία για την τοπική οικονομία και τις εξαγωγές. Η επιτραπέζια ελιά Χαλκιδικής είναι προϊόν ΠΟΠ, ενώ πάνω από το 90% της παραγωγής εξάγεται, γεγονός που καθιστά το ύψος της τιμής παραγωγού κρίσιμο παράγοντα όχι μόνο για το εισόδημα των ελαιοπαραγωγών αλλά και για τη διατήρηση της καλλιέργειας και της παρουσίας του προϊόντος στις διεθνείς αγορές.